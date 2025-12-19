新北板橋實踐國小門口交通混亂 擬明年動工拓寬校門口道路

劉美芳表示，養護工程處將著手規劃實踐國小校門口道路拓寬方案。（劉美芳提供）

新北市板橋區實踐小學校門口的實踐路93巷道路筆直，周邊緊鄰傳統市場及大型集合住宅，且校門前人行道狹窄，接送尖峰時刻，學童經常被迫走下人行道人車爭道，危險情況讓校方與家長會擔憂不已。市議員劉美芳表示，接獲陳情後已辦理會勘，將透過增設科技執法、拓寬校門口道路拓寬改善，拓寬工程擬於明年動工。

劉美芳指出，會勘邀集教育局、交通局、養護工程處、警察局交通警察大隊、板橋區公所、國泰里長陳志煉等相關單位到場，實地了解實踐路93巷通行動線與交通盲點，現場也達成共識，將在學校正門口道路及鄰近防火巷出入口設置交通警示牌及「科技執法」告示，另在學校靠近大型社區方向及實踐路巷弄出口處增設科技執法警示標誌，以遏止違規停車與超速行為。

劉美芳表示，養護工程處將著手規劃實踐國小校門口道路拓寬方案，並將人行道退縮至校園內部、同步加寬人行空間，相關設計圖將送交綠美化環境景觀處審核校園植栽調整，核准後預計於明年啟動施工。

