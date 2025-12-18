為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    社安網2.0「通報調查中心」開放多元專業 社工憂影響工作權

    2025/12/18 21:11 記者林志怡／台北報導
    行政院今通過「社會安全網計畫2.0」，預計5年投入約819億元。（記者鍾麗華攝）

    行政院今通過「社會安全網計畫2.0」，預計5年投入約819億元。（記者鍾麗華攝）

    社安網2.0將於明年元旦上路，預計新增多項長者、家庭服務項目，但社工團體擔憂，社安網2.0計畫中，負責篩派案的「通報調查處理中心」開放多元專業人力，恐影響本屬於社工的工作，進而衝擊工作權。對此，衛福部強調，此一中心為2.0計畫增設的單位，並非社工既有工作。

    衛福部「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」即將上路，預計5年期間投入819.6億元，積極拓展初級預防資源、擴大服務族群、完善服務機制、促進跨域合作，同時持續充實專業服務人力至9125人，預計增加1528人，同時布建各項服務據點710處。

    然而，高雄市社會工作人員職業工會質疑，社安網2.0計畫中，衛福部將開放非社工相關科系畢業者，擔任「通報調查處理中心」的工作人員，代表過去需要由社工執行的工作，未來不一定要由社工處理，並擔憂此例一開，未來可能會有更多屬於社工的工作被放寬為多元專業，使社工工作權受影響。

    工會認為，此一作法能否解決社工人力不足的問題仍有疑慮，衛福部將保護性篩派案的社工職位，開放給多元專業，未來是否會擴及其他社工領域，甚至可能造成社工薪資遭持續拉低，呼籲衛福部廣邀各專業團體與職業工會，充分說明政策規劃，並檢討社工的勞動環境為什麼留不住人。

    對此，衛福部社家署長周道君解釋，由於保護性案件與脆弱家庭案件的處理機制有所差異，過去是透過篩派案的方式處理，有些案件需要花時間判斷，因此在社安網2.0的計畫中，希望在前端新增「通報調查處理中心」機制，加快案件處理，並非將社工的工作交由多元人力執行。

