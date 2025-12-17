全教產控屏東縣要求教師在校關手機 縣府澄清：非針對特定身分對象

全教產指出，屏東縣政府12月5日發函到屏東縣各國小、各高國中，要求教師在校期間應以「關機」並限制拍攝錄影。縣府教育處回應，並非針對特定身分對象加以限制。（全國教育產業總工會提供）

全國教育產業總工會今（17）日指出，屏東縣政府本（12）月5日發函到屏東縣各國小、各高國中，要求教師在校期間應以「關機」並限制拍攝錄影，此一政策荒謬不當。屏東縣府教育處回應，是依教育部所訂《高級中等以下學校校園行動載具使用原則》提醒學校，適用對象包含全體教職員工及學生，並非針對特定身分對象加以限制。

全教產說，函文也指出，若要在「教學現場拍攝前，應提出正當目的並充分告知，且必要時取得家長同意」，該規定對教師嚴加管制卻放任學生使用手機，標準明顯不一，導致教學現場本末倒置；學生可錄音錄影老師，嚴重侵犯教師隱私與教學自主。教師被要求提交林林總總的教案和教學成果與活動紀錄，期末也要繳交「學習課程實施成效評鑑表」，表格需附上大量教學照片，相關校務和各種評鑑也都需要附上大量照片，屏東縣府教育處沒有接地氣，與教學現場實際操作完全矛盾。

請繼續往下閱讀...

全教產理事長林蕙蓉也指出，屏縣府教育處要求老師在校園期間關機，但是老師下班之後，卻被期待24小時開機待命，基層教師認為形同沒有「離線權」，勞動權益遭到嚴重侵犯。

屏東縣府教育處回應，教育處是依教育部所訂《高級中等以下學校校園行動載具使用原則》提醒學校，有關校園行動載具管理相關作法供學校訂定管理規範參考，適用對象包含全體教職員工及學生，並非針對特定身分對象加以限制。教育處也有建議學校依校園實際需求，邀集教師、家長及學生代表共同討論，研議包含申請程序、使用時機及管理方式等事項，經校務會議審議通過後公告實施，以兼顧教學現場運作與校園秩序的維持。

教育處也說，為紀錄教學成果及兼顧肖像隱私，防範教師個人未經同意的「隨意拍攝」與「外流」，以符合個人資料保護法與肖像權規範，建議學校對於教學必要的紀錄，如欲於社群媒體公開學生照片，必要時應取得家長授權同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法