台中產業創新獎揭曉！21家企業脫穎而出 AI、智慧製造成焦點

台中市產業創新協會公佈今年21家企業獲產業創新獎，在產品、技術、服務及卓越創新領域表現。（記者蔡淑媛攝）

台中市產業創新協會公佈今年21家企業獲產業創新獎，在產品、技術、服務及卓越創新領域表現，其中卓越創新組有眾程科技、鼎新數智，分別以智慧磨床重塑研磨工藝，解決傳統依賴經驗的痛點，以及開發AI助理，協助企業補助勞動力缺口。

經發局長張峯源表示，產業創新是企業獲利的核心驅動力，台中市擁有多家「隱形冠軍」企業，創新精神讓他們有別於傳統依賴資本或規模模式，持續創新製程、提升附加價值。

台中市產業創新協會理事長謝舜星則說，在供應鏈重組的浪潮下，企業必須同時滿足國際標準與ESG要求，產品創新為產品注入新生命、技術創新」透過導入先進製程與AI提升效率、服務創新」利用數位化打造差異化優勢。

卓越創新組有眾程科技、鼎新數智；產品創新組有一騏發興業、三鋒機器、世協電機、台灣思瑪科技、見得行公司、宥青國際、葉興機械、龍進自動機械；技術創新組有上研機電、經緯度企業、實心食品、睿德系統、龍進自動機械；服務創新獎有台華精技、幻誠科技、味榮食品、春靜藝造、泰陽道安科技、睿德系統。

鼎新數智表示，面對缺工、關稅等問題，公司著眼協助企業轉型升，尤其現在有AI焦慮，覺得AI很重要，卻不知從何著手，鼎新發展AI助理，用最低的門檻無痛方式，讓企業應用AI，像是生單助理，透過圖像辨識技術自動生單並寫入系統，協助業者節省人力成本；或是決策助理全天候監控產線異常以降低維運成本、知識助理運用RAG技術，如同企業大腦般高效管理內部知識。

一騏發興業深耕鋁建品逾30年，開發騏光鋁欄杆，業者表示，將LED光源巧妙藏在高強度鋁欄杆結構內，相較傳統工法，創新專利的導光技術，獨特模組化，讓零得在工高度預組裝，解決線路外露與漏電風險，現場施工難度降低、公司毛利率提升。

鼎新數智開發AI助理，協助企業補助勞動力缺口。（記者蔡淑媛攝）

一騏發興業開發鋁欄杆，將LED光源巧妙藏在高強度鋁欄杆結構內。（記者蔡淑媛攝）

