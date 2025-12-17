打造綠電庇護工場、綠色消費 唐氏症基金會獲總統表揚永續創新

唐氏症基金會獲得總統賴清德頒授「社福永續創新示範單位」殊榮。（唐氏症基金會提供）

中華民國唐氏症基金會長期服務唐氏症與身心障礙者，今年獲得總統賴清德頒授「社福永續創新示範單位」殊榮，從循環經濟到綠能庇護工場，跨界合作落實聯合國永續發展目標（SDGs），基金會董事長林正俠表示，推動永續不只是環境責任，更是為每一位身心障礙者打造更友善、更具韌性的未來。

唐氏症基金會表示，為了環保轉型，基金會旗下品牌「愛不囉嗦」推動綠色消費，禮盒採用 FSC（森林監管委員會） 認證紙材、使用環保大豆油墨，兼具實用、美觀並降低環境負擔。

基金會進一步與7-ELEVEN超商合作回收廢棄寶特瓶，抽紗再製為包裝絲巾與「阿唐環保襪」，使廢棄物升級再生並兼具社會價值；並支持金山在地社會企業「汪汪地瓜園」及「朱銘美術館」，將企業嚴選後仍具價值的地瓜製作成「北海薯蠟筆」，串聯企業、農民、文化場館與地方產業，以創意模式落實友善耕作與地方創生。

唐氏基會會的庇護工場「愛不囉嗦承德店」自2023年完成自主溫室氣體盤查2024 年導入再生能源，該庇護工場已有70%用電轉為綠電，截至2024年底已減少 2455 公斤的二氧化碳，邁向低碳營運。

基金會自2023年承辦「玩具銀行」，在台中設置 15 個回收箱，兩年間累積回收超過 1.5 萬件、8.15 噸玩具，相當於種下 815 棵樹的減碳效益。玩具經過志工清潔與檢修後，重新分配至 45 家公托、幼兒園與社福機構，並透過行動玩具車深入梨山部落，讓愛在城市與偏鄉之間循環。

另為鼓勵民眾輕鬆參與永續行動，2024年起「愛不囉嗦」門市響應Ubag計畫，每月平均回收180個紙袋，至2025 年累計已超過1500 個，透過簡單的「捐袋」動作，讓民眾也能成為永續推動者，共同創造更友善的消費環境。

