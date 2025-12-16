身障者個人照服法擬修正 小作所將整合 屏縣智協曝憂慮

屏東縣啟智協進會設置的三沐小作所。（記者羅欣貞攝）

衛生福利部擬於下個月預告修正「身障者個人照顧服務辦法」案，修正重點為整合日照服務及小作所；現設有日間照顧據點及小型作業所各9處的屏東縣啟智協進會，憂心相關服務往後是否將傾向長照，也擔心障礙程度與類別不同者在同一個空間照顧，將造成家長與工作人員壓力等；屏縣府則表示，未來將持續廣納承辦單位意見回饋，使服務更加貼近使用者需求。

屏東縣啟智協進會理事長譚子文表示，據了解修法旨在整合日間照顧服務與小型作業所，以期提供更連續且符合多樣障礙程度的支持，他們肯定中央希望服務升級、避免小作所被單純視為職訓場所的良善初衷。但政策若缺乏對地方實務、特別是像屏東這樣資源相對匱乏地區的深刻理解與配套，恐將引發一場服務體系的基層恐慌。

譚子文指出，在相關預告中，未來整合後每個中心設有主任、專職社工、教保員、心理師、護理師、甚至廚師，意味未來是往長照傾斜嗎？這也是家長的隱憂，又障礙程度跟類別不一樣孩子放在同一個空間照顧嗎？對家長會有壓力，對第一線照顧人力來說，可能也是非常大挑戰，盼衛福部未來能夠多加考量。

屏東縣府社會處則表示，「身障者個人照顧服務辦法」案修正重點為整合日照服務及小作所，用意除避免小作所被誤解為職業訓練所外，也能讓身障者社區日照服務更有連續性，讓不同程度障礙者能使用。經查衛福部會議記錄，未來調整後的社區日間照顧服務，除社工可調成專任外，也可彈性聘用教保及生活照顧員，服務規模將更加彈性，此外，修法以30人為上限，但並無限制原來舊有各據點因地制宜或因原鄉偏區等持續設置，而是讓日後設置能更彈性。

社會處也說，為達成身心障礙者權利公約對身心障礙者權益保障，修法後更能明確定義技藝陶冶的定位、時數及相關獎勵制度。因應未來修法，屆時社區式日間照顧服務模式將更具多元性及彈性，服務也將更周全並使服務對象更有選擇性與權益保障，縣府未來將持續廣納承辦單位意見回饋，使此服務更加貼近服務使用者的需求。

屏東縣啟智協進會設置的三沐小作所，成員們手作植物苔球準備販售。（記者羅欣貞攝）

