桃市智慧閱讀再創佳績 獲教育部頒「地方首長獎」、「標竿圖書館獎」

桃園市長張善政上任後新建及整修8所圖書館，並編列購書經費，致力提升市民閱讀力，獲教育部圖書館事業貢獻獎地方首長獎，16日由桃園市教育局長劉仲成（右）代表領獎。（桃園市圖提供）

桃園市政府在智慧閱讀與文化推動上再創全國佳績！於教育部第3屆「圖書館事業貢獻獎」頒獎典禮中，桃園市長張善政以積極推動圖書館建設、導入新科技服務、深化城市閱讀力的卓越成果，榮獲「地方首長獎」殊榮；同時，桃園市立圖書館總館也在教育局長劉仲成及館長施照輝帶領下，獲頒「標竿圖書館獎」。

地方首長獎由張善政獲選，張善政上任後，投入超過10億元經費，新建及整修8所圖書館，並編列8000萬元購書經費，充實館藏至逾555萬冊；桃園市更完成全市圖書館館藏RFID系統建置等數位服務，首創整合AI和機器人服務的青埔智慧科技圖書館；同時投入大規模資源，升級閱讀空間，打造無圍牆圖書館。

代表張善政領獎的桃園市教育局長劉仲成表示，桃園是轉型中的城市，面臨許多挑戰，閱讀是最好的精神食糧，張善政上任後，將圖書館由文化局改隸於教育局，以「生活化、數位化、產業化、國際化」四大主軸全面提升圖書館營運品質，也讓圖書館和學校更緊密連結，希望閱讀能無遠弗屆，讓圖書館「類博物館化」，並成為大家最好的書房。

劉仲成提到，獲獎不僅是一份榮耀，更是一份責任，桃園市立圖書館以「智慧科技 Ｘ閱讀文化」為核心策略，讓科技成為知識的橋梁，讓閱讀成為市民的生活日常。近年推動「班級書箱」、「明日家庭閱讀」、行動書車巡迴、漂書站及多元閱讀活動，成功讓閱讀跨越校園、家庭、社區，形成桃園特有的全民閱讀風景。

施照輝也說，桃市圖近年致力突破傳統框架，讓圖書館逐步從「借書的地方」走向「生活的入口」。透過講座、作者見面會、兒童劇場、影音欣賞與利用教育課程等多元方案，吸引不同年齡層與族群參與，形塑桃園城市文化的共享感。同時，以數位整合、智慧化設備與彈性服務，讓閱讀突破時空限制，市民更容易走進圖書館，也更容易走進知識，並將持續與在地商圈、教育單位、旅遊資源串聯，打造兼具文化推廣與城市探索的智慧樞紐，讓閱讀在桃園真正落地、扎根、開花。

桃園市立圖書館總館長施照輝（右）獲頒「標竿圖書館獎」。（桃園市圖提供）

桃園市立圖書館總館也在教育局長劉仲成及館長施照輝帶領下，獲頒「標竿圖書館獎」。（桃園市圖提供）

