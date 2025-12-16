為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    別開錯！屏東潮州、東港停車彎上路約1年 用路觀念漸扭轉

    2025/12/16 21:47 記者陳彥廷／屏東報導
    東港朝隆路的停車彎。（記者陳彥廷攝）

    屏東市公所進行的人行道及停車彎工程，近期引來不少民眾反彈並向民代陳情，在縣內的潮州、東港鎮則是早就已繪製類似標線約1年，在經歷初期的反對後，目前用路觀念逐漸扭轉，兩個鎮公所也都認為渡過陣痛期應就可改善。

    屏東市為提升人行環境，近期在部分路口進行人行道劃設，並在路肩劃設「停車彎」，延伸至路口時結合路口轉角的外推人行標線，讓人行環境更安全，並可在停車彎停車，不過，新的設計卻引來熱議，認為縮減車道讓給行人會讓原本就易壅塞的路口動線更加緩慢，因此向議員及立委陳情，現勘時也見到汽機車不敢停在停車彎，卻被不明就理的駕駛人當車道使用的情形。

    事實上，類似設計縣政府已在東港鎮及潮州鎮劃設約1年，東港鎮主要以東琉碼頭前的朝隆路段，潮州則是以新生路及延平路為主，一開始居民面對部分路段的車道縮減也是相當不滿，更有許多商家反彈認為不僅無法上下貨，自己的車也無法停進騎樓，怨聲連連。

    經過約1年適應，因東琉碼頭人潮眾多，保護行人獲得好評，潮州部分路段也都常見車輛停放利用，兩個鎮公所不約而同的指出「陣痛期」度過就好多了，畢竟用路習慣是需要時間改變適應，但兩鎮也出現不同的困擾，像是朝隆路會出現長期停放的情形，潮州則有部分路段受限路幅，停車彎寬度不足汽車停放。

    屏東縣政府指出，潮州部分路段停車彎因寬度關係，請機車採斜停方式停放，而屏東市部分雖由市公所施工，但目前中央於鬧區的道路設計準則，大致都是以縮減車道進行車速管理作為準則，並在路幅可允許下劃設左、右轉專用車道等，類似的道路改善將持續深入各鄉鎮。

    停車彎接續路口的人行道外推。（記者陳彥廷攝）

