電腦也會挑豬！ AI智慧養豬省工時、存活率提高

資訊業者向雲林科技大學校長張傳育（右）說明電眼如何辨識母豬要分娩。（記者黃淑莉攝）

因應傳統畜牧場缺工，數位發展部補助雲林科技大學執行「AI人才培育與智慧畜牧示範推動計畫」，今（16）日在斗六三好酒店發表成果，有畜牧場分享試用結果，指可減少20%人工巡場工時、小豬存活率提升且分娩損耗率改善逾9成。

今天除發表「全天候畜牧AI管理平台」於場域實證成果，也邀請學研團隊分享AI技術於養豬產業的應用經驗，其中屏科大、東華大學、宜蘭大學共同研發1套影像辨識豬隻瘦肉率技術，顛覆傳統「人看豬估價」模式，透過攝影拍攝豬隻，再用程式計算豬隻側面的面積，反推牠的體重和瘦肉率，飼主可及早調整飼料配方。

「全天候畜牧AI管理平台」可以提供母豬分娩預警，方法是透過攝影機捕捉母豬異常躺臥、起身、坐臥、趴著等分娩前行為，偵測蜷臥、厭食等前兆，在母豬生產前3、4小時就提供預警，畜牧場得以準時應變，避免錯失分娩時間而造成死胎，也可偵測小豬蜷縮、擠堆、翻肚睡、追逐等異常行為發布警訊，讓飼主及早得知是生病或失溫，提高小豬存活率。

雲科大校長張傳育指出，AI不是取代養豬人，而是成為他們可靠的助手，養豬產業面臨人力短缺、飼養管理複雜等挑戰，透過這次成果發表，讓豬農知道AI技術可以協助因應人力不足，帶來更有效的管理，提高競爭力，也讓資深豬農的經驗得以被數位化傳承。

