    濃煙竄天際!高雄大發工業區大火 屏東都能目擊

    2025/12/16 16:35 記者陳彥廷／屏東報導
    現場不斷冒出黑煙，順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。（民眾提供）

    現場不斷冒出黑煙，順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。（民眾提供）

    高雄大發工業區1家工廠今天中午發生火警，濃煙直竄天際，並往屏東新園、萬丹等處飄散。不少從88快速公路往返的駕駛人都目擊，甚至直擊明火火焰不斷燃燒，令人觸目驚心。

    大發工業區1間紙盒工廠今天中午發生火警，由於廠內易燃物多，火煙迅速蔓延，大量濃煙直竄天際，所幸目前無人受傷受困，不過，由於工廠量體太大，火勢至今仍未控制，不斷冒出大量濃煙，並順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。

    高雄市環保局已發布高屏空污警戒，並認定人為疏失釀成空氣污染，將依違反空污法開罰10至500萬元，由於工廠人員操作製程區加熱爐時，並未妥善操作導致引發爆炸，再波及一旁放置酒精及柴油，還有廠內放置塑膠隔熱板等物，因此火勢迅速轉烈。

    由於工廠量體極大，不少當時經過台88快速公路的用路人都可明顯見到火警，甚至直擊火燄不斷自廠內冒出，景象相當可怕，而火勢尚未控制，至今仍不斷冒出火煙，並順風向飄往屏東萬丹、新園一帶。

    現場不斷冒出黑煙，順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。（民眾提供）

    現場不斷冒出黑煙，順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。（民眾提供）

    現場不斷冒出黑煙，順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。（民眾提供）

    現場不斷冒出黑煙，順著風向往屏東新園、萬丹等處飄散。（民眾提供）

