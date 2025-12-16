竹縣就業博覽會竹北登場 釋出逾2600個在地職缺

新竹縣就業博覽會今天在竹北登場，有2600個以上的在地職缺等待有緣人來到。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府主辦的「114年新竹縣就業博覽會」今天在新竹豐邑喜來登大飯店登場，現場有40家知名企業設攤徵才，提供包含科技、製造、餐飲服務等領域超過2600個在地職缺，民眾就是想了解更多跟工作有關的勞動權益等，現場也有公益、政策宣導攤位提供諮詢。

縣副縣長陳見賢說，新竹縣的勞動力為竹科創造了經濟奇蹟，勞動人口也是桃竹苗地區最多，家戶所得在全台名列前茅，縣府勞工處於年底舉辦就業博覽會，希望為民眾媒合就業機會、為企業尋覓合適人才。為此，他還逐攤了解各個企業求才的條件和狀況。

縣府勞工處長湯紹堂說，今天邀集多家產業龍頭共同設攤，包含科技製造領域的緯創資通、欣興電子、景碩科技、DHL等大型企業，提供多元技術職和工程相關職缺。服務零售業則有深受民眾喜愛的UNIQLO、GU、麥當勞、大創到場徵才，全部上千個優質職缺中，不乏門市管理、櫃台服務、儲備幹部等。就博會現場的活動舞台有舞團演出，也有前3名打卡送禮券活動，最後還有摸彩，獎項包含頭獎iPad等。

新竹縣就業博覽會今天有40個廠商設攤徵才，副縣長陳見賢（前右）逐攤了解市場求才狀況。（記者黃美珠攝）

