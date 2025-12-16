觀音助攻！彰化開化寺再辦臨「試」抱佛腳 名額僅60個

開化寺2度開放8米高觀音像讓考生「抱佛腳」加持，名額僅60個。（記者湯世名攝）

因應各項考試來臨，彰化市開化寺將於明年1月10日舉辦臨「試」抱佛腳活動，除了有祈福團拜、心經書寫、靈印加持等活動，藉由觀世音菩薩與文昌帝君加持穩定考生身心，最特別的是，還將開放寺內一尊8公尺高的觀世音菩薩神像，讓考生登上禮佛堂頂樓，與觀音像合影，象徵考前「抱佛腳」，在神明加持下金榜題名；市長林世賢表示僅有60個名額，即日起向開化寺櫃台報名，額滿為止。

縣定古蹟開化寺為庇佑學子考生，今年6月間首度舉辦深具特色的《臨試抱佛腳》活動，因反應熱烈，應考生要求，於連串考季又將來臨之前再加辦一場，希望藉由觀世音菩薩與文昌帝君智慧加持，並結合文化創意，讓信仰的祝福深入人心；且透過輕鬆且殊勝莊嚴的儀式，來穩定考生身心，讓他們應試時得以自信迎接挑戰，獲得佳績。

開化寺管理人林世賢指出，大學學測將於明年1月17至19日舉行，接下來就是指考及各類國家考試，都是學子、應試者人生的重要里程碑。作為彰化在地信仰中心，開化寺觀世音菩薩300多年來守護著彰化古城，嘉祐群黎，其中矗立在樓頂的8米高觀音聖像將開放讓學子親近祈福。

預定於明年1月10日上午10點舉行的考生祈福活動，將由林世賢帶領學子考生們祈福團拜、心經書寫、靈印加持，經過精心布置的智慧門，隨後再上到3樓禮佛堂頂與大觀音像合影，象徵考前「擁抱佛腳」，在神明加持下，能夠一舉考試高中、金榜題名。

開化寺開放8米高觀音像讓考生「抱佛腳」加持。（記者湯世名攝）

開化寺觀音神像高達8米，神聖威嚴。（資料照）

