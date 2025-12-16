最美山林燈節又來了！台南龍崎空山祭 耶誕節登場

台南龍崎空山祭邁入第7屆，耶誕節熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

網譽「國內最美山林燈節」的台南龍崎空山祭又來了，今年以「山林呼喚」為策展主題，集結國內、外知名團隊，打造14組裝置藝術，精彩呈現，將於耶誕節晚間開幕，市長黃偉哲邀請各界走進絢爛的山林秘境，來趟最適合冬季夜行的山林散步體驗。

龍崎光節-空山祭今年邁入第7屆，一樣在虎形山公園布展，系列作品從大型動態雕塑、AI生成山水，到結合地質與聲景的互動裝置，引領觀眾理解當地遠古海洋至今的山林演化歷程，活動於耶誕節登場，持續明年3月1日止。

市府文化局今天在虎形山公園入口處舉辦宣傳活動，黃偉哲邀請民眾冬夜前來遊賞，深刻感受地方風情，他表示，空山祭不僅是藝術展覽，更希望藉此提升龍崎的能見度，配合在地產業、宗教人文等特色，讓外地民眾看到台南很美的地方。

議員鄭佳欣與龍崎區長陳新澈、關廟區長陳必成等地方各界都到場，聯手為活動代言，黃偉哲強調，市府也將每年針對空山祭進行優化措施，考量遊客性質進行展期，以及內容等相關方面調整，吸引更多遊客。

文化局長黃雅玲指出，今年空山祭安排了巨大化作品，帶遊客從不同視角來欣賞，就像山的眼睛在呼喚一樣，更邀請里長們參加影片拍攝，敘說在地故事，民眾坐上活動接駁車時就能看到，透過與藝術結合，讓各界更了解龍崎。

策展人董宇茜說，今年空山祭以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，邀請觀眾在冬季夜晚走進龍崎山林，放慢腳步感受特殊地景與自然的呼吸，讓心靈獲得療癒。

今年空山祭邀請國際藝術家長時間駐地創作，深化藝術與龍崎的連結，同時全面升級沉浸式體驗，主燈「山林呼喚」以大型數位光影構築，如同呼吸般山林守護者，夜光步道也同步優化，結合低光害設計與在地聲景，打造最佳的山林夜行場域。

文化局提到，交通服務方面，今年首度加開「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，並於5個週六提供3時段往返班次，讓更多民眾能以公共運輸方式輕鬆前往展區。

今年的龍崎空山祭，有14組精彩的藝術作品。（圖由南市文化局提供）

