澎湖岸際發現鬚鯨類死亡 中華鯨豚協會派員跨海採樣

鬚鯨類死亡多時，已發出惡臭列入四級。（民眾提供）

每年東北季風起，大批海廢就隨著洋流進入澎湖，在沿岸堆積，除了垃圾之外，不時還能見到海洋生物的屍體，昨（15）日在湖西青螺虎頭山平台岸際，發現大型鯨豚死亡，經安檢所人員巡邏發現，立即通報救援，證實為鬚鯨類，今（16）日中華鯨豚協會將派員跨海抵澎採樣，科博館也會派人抵澎進行DNA調查紀錄。

根據調查，昨日下午3時20分，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊興仁線上巡邏組，在湖西青螺進行例行性巡邏任務，行徑虎頭山平台岸際，聞到空氣中飄散濃厚臭味，循味發現死亡鬚鯨，立即回報海龜鯨豚救援群組前往現場進行處理，經判定品種為鬚鯨類（長：500公分、寬100公分），個體狀態判斷為4級。

請繼續往下閱讀...

由於鬚鯨為海保署指定採樣物種，海保署人員抵達後表示，今（16）日中華鯨豚協會、台中自然科學博物館，都會派員跨海前來採樣後，屆時會配合潮汐安排機具實施處置，應會直接就地掩埋，相關單位採樣後，會進行DNA及品種確定，對於台灣鯨豚保育相當重要。

鬚鯨小目是現生鯨類的2大演化支之一，口內無齒，上頜有簾幕般的角質鯨鬚，濾食成群的小型動物，主要為磷蝦等甲殼類，兼食小魚和貝類，食物直接吞入腹中，不加以咀嚼。頭頂偏後處有一對噴氣鼻孔。通常喜歡棲息於高緯度的低溫海域，但雌性在冬春季節會遷徙到赤道附近分娩，在此過程中可數月不進食，以其肥厚的脂肪儲備為能量來源。

湖西青螺虎頭山發現鬚鯨，將進一步採樣鑑定品種。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法