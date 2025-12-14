為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    退休外交官楊莒民幫新北圖書館說故事、帶導覽 獲志工楷模

    2025/12/14 17:50 記者黃政嘉／新北報導
    趙文義（左1）、周芳軍（左3）、楊莒民（右4）獲新北市文化志工楷模獎。（記者黃政嘉攝）

    趙文義（左1）、周芳軍（左3）、楊莒民（右4）獲新北市文化志工楷模獎。（記者黃政嘉攝）

    新北市文化局今舉辦2年1度的「114年文化志工感恩大會」，今年共有230位個人獎、9位楷模獎及5個績優團隊獎，其中，楷模獎之一的楊莒民為外交官退休，曾在雙十國慶時為新北市立圖書館總館接待吐瓦魯總理、尼泊爾市長等各國外賓，為圖書館提供最堅實的助力，他說退休後，覺得錢夠用就好，因此奉獻個人時間做志工，為社會創造更多價值。

    楊莒民表示，平常在家裡照顧高齡90歲的老母親，家近圖書館，假日到圖書館講故事，平日彈性帶導覽，志工服務已10年，他分享，從事公務員30多年退休後，人生觀有了改變，覺得錢夠用就好，因此奉獻其他個人時間，帶導覽、教小朋友看故事書等，為社會創造更多價值。

    另外，本次獲得楷模獎之一的周芳軍，對在地文化與古蹟保存富有使命感，退休後投入新北文史學會志工行列已有12年，他熱心參與新店溪在地史料文化田調及耆老訪談紀錄等工作，包含《車仔寮物語》刊物及「烏來學台車歷史文化特展」等，皆成為在地重要的教學資源。

    同樣獲楷模獎的趙文義在新莊文藝中心服務逾23年，過去擔任故事志工，以慈愛與耐心陪伴孩子閱讀，被大小朋友親暱地稱為「趙爺爺」，雖近年因視力老化不再進行說故事活動，但其溫暖身影深植許多小小讀者心中，累積無數粉絲。

    新北市長侯友宜表示，文化志工是市府推動文化服務的重要推手，每2年舉辦的新北市文化類志願服務評鑑暨獎勵，今年獲獎人數較上屆增加約35%，獲表揚的文化志工服務遍及博物館、藝文館舍與藝文活動，顯示新北文化志工參與更加踴躍，今年也新增新北市美術館志工隊，鼓勵男性多出來做志工服務。

    外交官退休的楊莒民擔任新北市立圖書館總館志工，獲楷模獎。（記者黃政嘉攝）

    外交官退休的楊莒民擔任新北市立圖書館總館志工，獲楷模獎。（記者黃政嘉攝）

    新北市文化局今舉辦「114年文化志工感恩大會」，表揚傑出文化志工貢獻。（記者黃政嘉攝）

    新北市文化局今舉辦「114年文化志工感恩大會」，表揚傑出文化志工貢獻。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，今年志工團隊新增新北市美術館志工隊，展現豐沛的服務能量。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，今年志工團隊新增新北市美術館志工隊，展現豐沛的服務能量。（記者黃政嘉攝）

