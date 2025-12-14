嘉義》創意雙角濃湯、香菱壽司 展現鹿草鄉冬季好滋味

活水菱角是鹿草鄉特產。（鹿草鄉公所提供）

菱角創意料理雙角濃湯及香菱壽司。（鹿草鄉公所提供）

嘉義縣鹿草鄉冬季盛產被稱為紅寶石的「活水菱角」，鹿草鄉公所與重寮社區今天舉辦「鄉味新創 在地習座—媽媽料理學 菱角新靈魂」活動，製作創意菱角料理「雙角濃湯」及「香菱壽司」，還有菱角鹹蛋糕，透過創意甜點、鄉村風味餐桌與戶外美學空間，展現鹿草推動農業六級化的活力與成果。

活動在中寮安溪城隍廟榕樹下展開，鹿草鄉長嚴珮瑜、代表會主席施坤霖、副主席宗僑英、代表劉永得、張意憬、施水亮、重寮社區理事長張財富、總幹事林怡君、重寮社區長壽會長林文欽等出席，與民眾一起製作、享用料理，重新認識鹿草的地方食材與農業文化。

嚴珮瑜說，「席座」原指座位，活動取其諧音延伸為「習座」，象徵大家坐在同一張能學習、交流、分享的桌上，就像到鄉村同學家作客，由媽媽親手端出溫暖的家常菜；今年菱角產季延長，原本10月至11月的豐收期，目前12月仍可採收，讓更多人有機會品嚐到鹿草冬季限定的在地好味道。

社區主廚林淑絹老師與林怡君共同研發「雙角濃湯」，以西式烹調手法，將菱角打成細緻濃湯，再結合手工水餃，打造出獨具巧思的「雙角」創意組合。原本常見於香菜排骨湯中的菱角，搖身一變成為香菱壽司（取諧音「想你」），香菜與菱角呈現清爽獨特的口感，展現菱角料理的多元可能與在地新風味。好食作小修老師帶領大家製作「菱菱鹹香-菱角鹹蛋糕」，是一道屬於鹿草的點心。

嚴珮瑜表示，鹿草逐漸從一級生產、二級加工到三級體驗服務的完整農業六級化產業鏈，公所與社區合作，設計遊程，將農產品創意化，希望讓更多人看見鹿草多樣的農產特色，在保留傳統時鼓勵更多創新發想，期待讓更多人走進鹿草、品味鹿草。

鹿草鄉長嚴珮瑜與民眾製作菱角鹹蛋糕。（鹿草鄉公所提供）

