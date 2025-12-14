賴清德鬆口醫院評鑑研議延6年1次 醫管專家分析「改革3大新方向」

新光醫院副院長洪子仁指出，延長評鑑周期可立即為第一線醫護減壓。（圖由新光醫院提供）

總統賴清德昨出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」與醫界交流時，首度釋出明確調整訊號，指出可研議將現行每4年1次的醫院評鑑，延長為6年1次，並同步完善相關配套，以減輕第一線醫護人員壓力。此一方向也獲得醫界支持。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁直言，評鑑週期由4年延長至6年，對於「醫護減壓」是最直接、也最立即的效果；除了有助於改善醫護留才、育才與倦怠等問題，他也認為智慧醫院與AI輔助診療，未來勢必會納入新一輪評鑑架構。

洪子仁指出，現行4年1輪的評鑑制度，醫院往往需提前1到2年動員人力準備文件、補件與模擬演練，尤其醫學中心評鑑屬於高度競爭的「排名賽」，即使達標，若名額有限仍可能被刷下，導致院方承受極大壓力，醫師與護理師也被迫在繁重的臨床工作之外，投入大量非臨床行政作業。

洪子仁表示，評鑑週期拉長後，可讓評鑑回歸制度性檢視，而非頻繁、密集的動員，讓醫療人員把時間與心力真正用在病人照護、臨床品質改善與跨專業合作上。他強調，台灣醫院評鑑已推動超過22年，病人安全與品質意識早已內化為醫護人員的「日常工作」，在制度成熟的情況下，已無必要維持如此高頻率的評鑑壓力。

針對評鑑改革是否有助於改善醫護留才、育才與倦怠問題，洪子仁也給出肯定答案。他指出，當醫院不再以密集評鑑準備為核心，而是聚焦長期品質治理，就能將更多資源投入人力培育、臨床訓練與職涯發展，讓醫護人員看見專業成長的前景，而非只感受到制度壓力。對年輕世代而言，友善且可預期的工作環境，正是留任的關鍵因素，延長評鑑週期有助於降低循環式評鑑帶來的無力感與整體倦怠。

在未來評鑑內容上，洪子仁也認為，智慧醫院與AI輔助診療大機率會納入新一輪評鑑架構。他指出，未來醫學中心的評鑑任務，除智慧醫療外，ESG與醫療永續、以及醫療韌性的強化，這3點都將成為重要新議題。評鑑不應只檢視是否導入系統，而應回到結果面，檢驗AI是否實際降低醫療錯誤率、縮短診療流程、提升醫病溝通品質。

同時，洪子仁也提醒，未來評鑑設計必須考量不同醫院規模與資源差異，採取分級、分層的評量方式，避免讓AI與數位轉型成為地區醫院或偏鄉醫院新的負擔。他強調，若評鑑延後至6年，也將為條文更新爭取寶貴時間，讓制度得以全面納入數位轉型、ESG與醫療韌性等關鍵方向，真正讓評鑑成為促進醫療進步的助力，而非壓力來源。

