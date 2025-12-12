台中市政路延伸突撤換廠商！要穿越高鐵、國道 施工品質惹質疑

台中市政路延伸工程預計明年底全線通車，卻突然撤換廠商。（台中市政府提供）

台中市政府紓解台灣大道車流，讓工業區往市區交通更順暢，攜手中央斥資76億推動「市政路延伸工程」，被台中市長盧秀燕列重要政績，原訂明年底全線通車，卻驚傳承攬廠商之一的萬德營造11月起未進場施工，導致進度落後逾30％，緊急撤換廠商。多名議員質疑臨時換手，市府已預付1億5萬工程款，憂心後續施工品質及預算；建設局長陳大田指出，後續工程已由契約代表廠商春原營造承接，預算也不會受影響，目標仍訂明年底通車不變。

台中市工業區往市區聯外道路不足，台灣大道上下班尖峰塞車嚴重，捷運藍線土建工程明年將開工，市府推動市政路延伸工程分流，第一標今年5月通車，第二標預計年底通車，今天卻驚傳營造廠商換手。

台中市議會都發建設水利委員會召集人、在地市議員陳淑華質疑，第一標通車3個月後就出現路面下陷封閉施工補強等情況，而第二標段會穿越高鐵及國道，施工難度更高，全線通車前1年撤換廠商，憂心施工品質，要求不能為明年卸任市長的盧秀燕趕辦通車秀，犧牲施工品質及安全性。

民進黨市議員江肇國也質疑，跨越溪流這種高難度路段臨陣換廠商，工程出包，建設局卻只顧畫願景喊通車期不變，工程品質令人憂心。在地國民黨議員楊大鋐均要求，施工品質重於一切，不能因為趕明年底通車影響安全。

陳大田指出，第二標工程由春原營造與萬德營造共同承攬施作，依規撤換廠商，由原契約代表廠商春原接手。

不過，萬德負責的「市政路延伸段穿越高鐵與國道車行箱涵管冪工程」，建設局號稱是「全台最大規模管冪工法」，施工難度與風險極高，針對臨時換營造廠商，陳大田說，已審核同意春原提出全盤改善計劃，後續將加強工區管理，確保施工品質與安全，目標仍訂明年底前全線通車；至於預付款已函文連帶履約保證銀行要求依規返還，預算不受影響。

台中市政路延伸工程預計明年底全線通車。（台中市政府提供）

