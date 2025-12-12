買菜挺菜農！基隆企業2000顆高麗菜明免費送 民代轉贈學校、機構

基隆市昨天（11日）下午舉辦「基隆一起挺！香甜高麗菜！」愛心做公益活動，共採購近2000顆優質高麗菜，分送給機關團體與學校。圖右3為基隆市議員施偉政。（施偉政提供）

為協助菜農度過近期高麗菜產量過剩、價格偏低的問題，基隆在地企業妮可美麗醫療事業集團總裁白右筠採購2000顆高麗菜，將於明天（13日）上午10點於基隆市仁一路的東方帝景社區前空地，同日下午3點則於基隆市復興路19號免費發放「一戶一顆」，現場各發送1000顆高麗菜，發完為止。

另外，基隆市彰化同鄉會理事長謝國旗與民進黨中山區基隆市議員施偉政則於昨天（11日）下午舉辦「基隆一起挺！香甜高麗菜！」愛心做公益活動，共採購近2000顆優質高麗菜，由彰化運送至基隆，分送給民眾及仁愛之家、基隆人安基金會、基隆特教學校、各學校及消防分隊，以實際行動支持辛勤的農民。

請繼續往下閱讀...

施偉政表示，非常感謝彰化同鄉會的熱心響應。近期彰化地區因產量過剩，高麗菜價格大幅下跌，造成農民損失慘重；謝國旗得知此情況後，希望號召大家一同採買高麗菜、協助菜農度過困境，他也立即投入響應。準備了近2000顆高麗菜，分送至基隆仁愛之家、基隆人安基金會、基隆特教學校、學校及消防分隊，另外，也有部分在他議員服務處發放，希望藉此活動推廣彰化優質農產品，用行動具體感謝辛苦農民。

謝國旗說，高麗菜價格時常受市場波動影響，這次因產量過剩，農民面臨嚴峻考驗，因此採購2000顆高麗菜，分送給基隆鄉親、第一線機關團體及社福機構等，希望讓更多人感受到基隆與彰化間的暖心連結。

基隆市彰化同鄉會理事長謝國旗（左2）與民進黨基隆市議員施偉政（圖中）昨天（11日）下午將近2000顆優質高麗菜，分送給機關團體與學校、人安基金會與市民。（施偉政提供）

基隆在地企業妮可美麗醫療事業集團總裁白右筠將於明天（13日）上午在基隆市仁愛區發放1000顆高麗菜，幫助菜農。（記者俞肇福翻攝）

明天（13日）下午在基隆市中山區也發放1000顆高麗菜，鼓勵民眾多吃蔬菜。（記者俞肇福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法