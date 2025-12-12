遺產想跳過自己給孩子？律師警告：拋棄繼承恐「直接出局」

若想拋棄繼承讓自己父母的遺產直接跳過自己留給孩子，感覺上像是「讓位」，在法律邏輯裡卻是「出局」，若不了解規則，善意不但無法保護孩子，甚至可能造成「比悲傷更悲傷的結果」。示意圖。（資料照）

許多夾在父母與孩子之間的「三明治世代」，常抱持著一個看似溫暖的想法，自己日子還過得去，不如拋棄繼承，讓父母的遺產直接跳過第二代，留給第三代的孩子。但律師蘇家宏近日在臉書發文提醒，這樣的選擇，在感覺上像是「讓位」，在法律邏輯裡卻是「出局」，若不了解規則，善意不但無法保護孩子，甚至可能造成「比悲傷更悲傷的結果」。

蘇家宏指出，許多人誤以為，只要第二代拋棄繼承，第三代就能自然補上位置，但事實並非如此。他舉例說明，父親過世後，法定繼承人為母親、自己與兄妹共4人，如果只有你拋棄繼承，孩子並不會因此取得繼承權，父親的遺產反而會由母親與兄妹三人分配，「你原本的那一份，會直接被其他繼承人瓜分掉」，原本想照顧孩子的善意，結果卻是「孩子一毛錢都拿不到」。

請繼續往下閱讀...

蘇家宏進一步強調，「代位繼承」是繼承制度中最容易被誤解的概念之一。他指出，代位繼承只發生在第一順位直系血親卑親屬，且必須是順位近的繼承人「已死亡」或「喪失繼承權」，並不包含自願的「拋棄繼承」。換句話說，「如果你（第二代）在你父母（第一代）過世『前』，已經『死亡』或『喪失繼承權』，在你父母過世時，你的子女（第三代）才可以代位繼承你父母（第一代）的遺產。」

他也提醒，旁系血親的晚輩不能代位繼承，這類情況常發生在單身貴族身上，終身未婚的長輩，晚年陪伴在側的往往是姪子、姪女，而手足可能早已過世。但現實是，如果不預先規劃，法律只認手足，不認甥姪輩，如果手足已經先畢業離去，那麼甥姪輩沒有繼承的權利，也不能代位繼承。

針對許多家庭想「把愛留下來」的初衷，蘇家宏直言，真正能掌握資產分配的好方式，是由父母直接寫遺囑，把遺產留給孫子，或由你（第二代）立下遺囑，把繼承到的遺產給你的小孩（第三代），「愛是溫暖的感性，但真實的傳承，需要對法律運作的理解」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法