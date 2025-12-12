為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高齡犬貓常見白內障、失智等長照問題 專業獸醫師授照護秘訣

    2025/12/12 13:42 記者黃子暘／新北報導
    寵物常見老化症狀包括眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等。（新北市動保處提供）

    寵物常見老化症狀包括眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等。（新北市動保處提供）

    寵物犬貓忠心陪伴飼主，負責任的飼主終養牠的一生，勢必面臨寵物長照的問題，新北市動物保護防疫處「毛寶貝醫療中心」獸醫師謝侑達表示，寵物常見的老化症狀包括眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化、排泄失禁等，也可能有失智問題，提醒飼主可為寵物準備營養品，並注重肝、腎、心臟功能，留意居住環境通風或保暖，也需要更多耐心與時間陪伴。

    謝侑達指出，寵物的老化症狀雖無立即的致命性，但跟人類一樣，牠們的健康隨著時間流逝，也會影響生活品質，老年寵物照護的第一步是選擇適齡、適量的飲食，並依寵物身體狀況，適時、適量補充保健營養品，老年寵物的睡眠時間變長，但體溫調節變弱，更凸顯通風保暖的居住環境的重要性，每日溫和適量的運動，可減緩退化及不適。

    在健康照顧部分，謝侑達建議說，7歲以上的寵物應每年定期健康檢查，尤其需追蹤肝、腎、心臟功能，每天幫寵物梳理毛髮，減少廢毛掉落之餘，也順便檢查寵物體態胖瘦、皮膚有無異常的團塊等情形。

    他表示，年邁的貓狗如果出現異常行為，也可能代表牠有失智症問題，常見狀況諸如飼主呼喊牠的名字卻無反應、排泄及飲食習慣改變、吃飯時不知道食物放在哪兒、無故進入家中狹小空間卻卡住出不來而不停吠叫、漫無目的走來走去或繞圈行走、不明原因朝著空氣吠叫、沒有拉肚子卻持續消瘦等，高齡寵物如果出現以上情形，應盡早尋求獸醫師診斷。

    謝侑達說，寵物不會說話，微細症狀常在不經意時發生，需要飼主愛心、仔細觀察，有問題就盡快就醫檢查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播