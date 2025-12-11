豐原將設電力儲能場 地方喊滾出去 業者回應了

豐原反儲能自救會聚集在市議會前方陳情抗議。（記者蔡淑媛攝）

台中市豐原區翁社里近期設置1座電力儲能場，廠商已動工擺放貨櫃，台中豐原反儲能自救會成員逾百人今到議會陳情指，盛日儲能科技公司在住宅區旁設置108個電池櫃、925萬顆鋰電池的儲能場危及安全，要求「全案撤回、儲能滾出去！」

盛日表示，本案基地屬於「甲種工業用地」，依法申請核准、合法施工，電池模組不到1.5萬個磷酸鋰鐵電池，且24小時吹冷氣，經台電並聯審查通過，將持續居民溝通。

請繼續往下閱讀...

自救會指，此案場在申設階段的審查，完全沒有地方民眾的參與，在地民眾不但完全沒有監督的機制，面對大型儲能場所帶來的各種災難問題，盛日儲能科技除了一再保證安全，並沒有說明該案場要如何建置和保護，自救會請台中市議員們能夠協調將此開發案退回，並在申設審查流程納入在地居民意見。

自救會提出三訴求，一、立即停止儲能場設置；二、要求台中市政府啟動風險評估和公開設明會；三、請台中市政府要求中央提出替代方案。最後由議員陳清龍收下陳情函，他表示將協調居民與業者，在法規上、現場實際操作上取得居民訴求受到尊重，廠商依法依規權益也受到保障，尋求多贏。

盛日公司表示，本案基地為「甲種工業用地」，其設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依台灣現行法規、主管機關審查要求及國際安全標準規劃。

盛日公司說，本案電池模組為1萬4688個，採24小時專業人員駐場監控，並且以攝氏25度恆溫、24小時吹冷氣，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，已通過UL9540A 國際防延燒測試認證，其安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備；本案已5次公開說明會及一次實地參訪，也有多名民意代表出席關心，將持續與案場周邊居民逐戶溝通。

豐原反儲能自救會聚集在市議會前方陳情抗議。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法