大貓熊是中國租借須返還？ 台北動物園澄清非事實

兩岸情勢日益緊張，過去象徵兩岸友好的大貓熊去留也引發討論，有民眾投書指台北市立動物園大貓熊「圓圓」及「圓仔」為租借，所有權屬於中華人民共和國。台北動物園澄清，大貓熊「團團」與「圓圓」來台，是依據國際保育合作計畫辦理，園方以一對台灣野山羊及梅花鹿進行異地保育作為互惠贈與，並非租借。

台北動物園澄清，「團團」與「圓圓」來台，是台北市立動物園依國際保育合作計畫辦理，並以一對台灣野山羊及梅花鹿進行異地保育作為互惠贈與。此為保育交流合作，並無任何租借契約或返還期限的安排。

此外，投書也指飼養大貓熊每年花費上億元，且台灣無言就主導權；對此台北動物園回應，大貓熊照養所需的飼糧、醫療與專業照護人力，每年約需500多萬元。台北動物園與國內外研究團隊長期合作，逐步建立大貓熊在日常照護、營養、生理與行為研究上的專業技術，才能完善推動保育繁殖工作，並於2013年及2020年迎來「圓仔」與「圓寶」，投書所稱「每年花費上億、且在研究上無話語權」的說法並不相符。

台北動物園強調，大貓熊因全球長期共同投入保育與研究，野外族群數量已顯著改善，並於2016年由國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄的「瀕危」翻轉為「易危」。然而，棲地破碎化及竹林大規模開花枯死仍是其主要威脅，全球仍需持續投入保育資源。

