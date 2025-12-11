新北提供老舊建築整建維護補助 助舊宅長輩上下樓

三重區林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居向市府申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線。（圖由新北市都更處提供）

為加速老屋改善，新北市府都市更新處長康佑寧指出，市府持續提供老舊建築整建維護補助，立面修繕及耐震補強每案最高1500萬元、增設電梯每案最高340萬元，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題；他說，截至12月，市府已累計受理629案，核定545案，近期有三重、新莊4處社區獲得經費補助，其中三重周先生申請案成功申請增設電梯補助，讓長輩上下樓社交、採購不再受限，實現樂齡無礙生活。

都更處表示，舊宅除拆除重建，若結構安全無虞，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶；近期核定的三重區林先生申請一案，為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線；周先生申請案則是考量了長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助。

都更處指出，為協助民眾瞭解整建維護並增加辦理誘因，透過經費補助與專業團隊到府現勘、諮詢及辦理說明會，延續民眾家的記憶，截至12月，市府已累計受理629案，核定545案，協助逾3萬5000戶市民改善老屋；為加速改善腳步，市府也已於9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅改善法令，包括降低申請同意比率至50%、提高補助比率至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目，符合條件的社區可向市府提出申請，最高可獲補助1500萬元。

