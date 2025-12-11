為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北提供老舊建築整建維護補助 助舊宅長輩上下樓

    2025/12/11 15:29 記者黃子暘／新北報導
    三重區林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居向市府申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線。（圖由新北市都更處提供）

    三重區林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居向市府申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線。（圖由新北市都更處提供）

    為加速老屋改善，新北市府都市更新處長康佑寧指出，市府持續提供老舊建築整建維護補助，立面修繕及耐震補強每案最高1500萬元、增設電梯每案最高340萬元，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題；他說，截至12月，市府已累計受理629案，核定545案，近期有三重、新莊4處社區獲得經費補助，其中三重周先生申請案成功申請增設電梯補助，讓長輩上下樓社交、採購不再受限，實現樂齡無礙生活。

    都更處表示，舊宅除拆除重建，若結構安全無虞，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶；近期核定的三重區林先生申請一案，為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線；周先生申請案則是考量了長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助。

    都更處指出，為協助民眾瞭解整建維護並增加辦理誘因，透過經費補助與專業團隊到府現勘、諮詢及辦理說明會，延續民眾家的記憶，截至12月，市府已累計受理629案，核定545案，協助逾3萬5000戶市民改善老屋；為加速改善腳步，市府也已於9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅改善法令，包括降低申請同意比率至50%、提高補助比率至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目，符合條件的社區可向市府提出申請，最高可獲補助1500萬元。

    三重區林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居向市府申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線。（圖由新北市都更處提供）

    三重區林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，林先生整合鄰居向市府申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，規劃收納電信與冷氣管線。（圖由新北市都更處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播