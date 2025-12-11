最後一哩路！高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架 國發會通過審議送政院核定

攸關宜蘭交通發展的高鐵延伸宜蘭、宜蘭至羅東鐵路高架案，國發會已審議通過。（取自陳金德臉書）

攸關宜蘭交通發展的高鐵延伸宜蘭、宜蘭至羅東鐵路高架案，這兩案的綜合規劃，經國家發展委員會連續兩天的審查都已審議通過，接下來送行政院核定後就拍板定案；行政院政委陳金德說，這兩天的審查結果，代表行政程序持續往前，他會繼續協助推動，讓宜蘭交通邁向新篇章。

陳金德在臉書發文說，高鐵延伸宜蘭、宜蘭羅東鐵路高架，這兩案的綜合規劃案，連續兩天都通過國發會審查，昨天是宜蘭羅東段鐵路高架，今天是高鐵延伸宜蘭，兩項工程分屬不同層級，但對宜蘭同樣關鍵，都是攸關宜蘭重大發展。

請繼續往下閱讀...

陳金德指出，宜蘭羅東鐵路高架是縣內縫合，高架化解決平交道瓶頸、消除都市切割，帶動宜蘭、羅東鐵路廊帶的整體發展，高鐵延伸宜蘭是對外串聯，經費規模將近 4000 億元，是全國環島高效鐵路網的核心工程，強化宜蘭的對外速度與交通韌性，這兩天的審查結果，代表行政程序持續往前，他繼續協助推動，讓宜蘭的關鍵建設穩健展開。

「高鐵延伸宜蘭案」，行政院若能在年底拍板定案，工程預計核定後11年完成，最快2036年通車。路線長度約60.6公里，高鐵南港至宜蘭推估20分鐘。

而宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，總經費501億元，經陳金德協商，地方配合款從105億元調降至57億元；全長16公里，將改建宜蘭、二結、中里、羅東等車站，並新增縣政中心站，可消除9處平交道與4處陸橋，改善交通瓶頸，若行政院年底核定，可力拚2035年完工通車。

