推動「府城鞋」進化 陳亭妃：讓「Made in Tainan」被市場看見

南市皮革製品商業同業公會攜手在地製鞋業者打造集體品牌識別系統─「府城鞋」，為傳統產業轉型注入新契機。（圖由陳亭妃提供）

台南市皮革製品商業同業公會攜手在地製鞋業者打造集體品牌識別系統─「府城鞋」，並於台南實體門市暨網站展售，為傳統產業轉型注入新契機。立委陳亭妃今天前往台南市輔具資源中心，親自進行足部3D掃描，展示如何透過科技訂製一雙真正符合個人腳型的「府城鞋」。

陳亭妃表示，「府城鞋」品牌的誕生與成形，是她多年來持續促成產業與政府對話的重要成果。過去台南安南區、北區一帶，是手工製鞋重鎮，許多家庭靠製鞋維生，但在網路市場削價競爭，以及人力斷層的狀況下，若沒有轉型，這些鞋的工藝與產業恐將逐漸消失。

請繼續往下閱讀...

她表示，「府城鞋」第一階段已完成品牌整合與識別系統建立，目前已有20家在地製鞋業者加入、推出多款鞋型，於台南多家實體門市與線上平台販售，正式讓「Made in Tainan」被市場看見，為傳統產業注入新動能。

陳亭妃說，府城鞋導入科技元素，透過足部3D量測，不僅能精準掌握每個人的腳型需求，也可以做出一雙完全符合自己腳丫子的鞋。在經濟部協助下，目前已著手研究將「鞋」發展為可以結合定位與安全功能的長照輔具，未來可應用於失智長者防走失等高風險族群，讓一雙鞋，成為守護安全的貼身科技。

此外，府城鞋將結合彰化社頭襪業，推動鞋襪整合與機能升級，將於12月16日下午在台北世貿中心1樓C館正式發表，象徵府城鞋從地方品牌，走向全國舞台。

立委陳亭妃赴台南市輔具資源中心，親自進行足部3D掃描，展示如何透過科技訂製一雙真正符合個人腳型的「府城鞋」。（圖由陳亭妃提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法