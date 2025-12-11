新品系能放100天 彰化田尾公路花園聖誕紅盆栽買氣超旺

園藝業者觀察，後疫情時代民眾傾向以植栽布置療癒身心，聖誕紅色彩繽紛、花期長，成為冬季最受歡迎的應景盆栽之一。（記者陳冠備攝）

耶誕節腳步將近，應景花卉聖誕紅買氣升溫，全國最大花卉集散地「田尾公路花園」各園藝門市紛紛陳列繽紛的聖誕紅，吸引民眾選購。業者觀察，後疫情時代民眾更傾向以植栽布置療癒身心，而聖誕紅色彩繽紛、花期長，有些新品種甚至能維持100天，從聖誕節一路美到元宵節，成為冬季最受歡迎的應景盆栽之一。

田尾公路花園協會前總幹事、鳳凰園藝負責人許再生表示，聖誕紅品系相當多元，全紅色系就超過10種。近年來桃粉色系新品如「歐普拉」人氣竄升，苞葉呈絲絨般霧面質感，重瓣層層綻放、視覺療癒，受到女性與年輕族群青睞；另外像聖誕黃、聖誕白及同株雙色也都有固定市場。

許再生說，台灣屬亞熱帶氣候，冬季不易降雪，因此帶有金斑、白斑的聖誕紅，宛如雪花覆蓋，格外有節慶氛圍，尤其吸引年輕族群選購。

「買一盆聖誕紅，可以從耶誕節欣賞到春節、元宵節」，許再生說，聖誕紅傳統品種花期約60天，新品種甚至可維持到100天。挑選聖誕紅時可觀察苞葉轉色程度：「若第一片轉紅的苞葉距離中央黃色小花蕾僅3至5公分，表示剛進入花期；若超過15公分，就代表花期將近尾聲。」

許再生透露，今年聖誕紅銷售穩定，但受產地缺工影響，整體產量較去年減少約5%、目前已售出約七成，部分特殊色系甚至已缺貨。建議民眾若有需求應趁早購入，以免向隅。

聖誕節腳步將近，「田尾公路花園」各園藝門市紛紛陳列繽紛的聖誕紅，吸引民眾選購。（記者陳冠備攝）

聖誕紅桃粉色系如「歐普拉」苞葉呈絲絨般霧面質感，視覺療癒，近年人氣竄升。（記者陳冠備攝）

帶有金斑、白斑的聖誕紅，宛如雪花覆蓋，格外有節慶氛圍，尤其吸引年輕族群選購。（記者陳冠備攝）

挑選聖誕紅時可觀察苞葉轉色程度，以及苞葉跟花苞間的距離來判斷花期。（記者陳冠備攝）

