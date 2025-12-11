從退休迷惘到奉獻3千小時 62歲陳岫韵奪全國志願服務銅牌

新北市農業局長諶錫輝（左）表揚獲全國志願服務獎勵銅牌獎的土城農會志工陳岫韻（右）。（記者羅國嘉攝）

新北市農業局今（11）日在三重表揚近500位志工，其中值得關注的是退休後一度因生活空白陷入慌亂的62歲土城農會志工陳岫韻，卻在走入志工後找回方向，從生態導覽到食農教育，她把時間與心力投入在服務上，累積超過3千小時，更在疫情期間與隊友堅守崗位，今年也榮獲全國志願服務獎勵銅牌獎。她說「不要想太多，做中學就對了。」

此次由農業局長諶錫輝代表市府頒發感謝狀與獎座，農業志工表揚中陳岫韵獲全國志願服務獎銅牌獎，另周金枝、朱美華、彭敏華3名獲新北志願服務銀心獎；周碧華、曾國銘、呂旭雄、柯淑美、江素英、江素蘭6名獲銅心獎。

其中陳岫韵因身體不好於印刷業提早退休，剛離開職場的那1、2年，她形容自己「很慌、不曉得可做什麼」。過去工作忙碌、壓力大，突然放下後失去節奏，讓她決定走出家門，開始尋找志工服務。起初她選擇離家近的導覽解說志工，投入生態、植物、蝴蝶與昆蟲知識學習，累積的導覽經驗加上後來加入農會志工，服務時數已突破3千小時。

陳岫韵指出，年紀帶來的最大挫折就是記憶力減退「今天講一講明天就忘記」。導覽志工需要大量新知，她跟著練習課程與專業老師學習，但常常記不住，「老師教10分，我只能記到2、3分」。即便如此，她仍願意持續學習，在做中記、反覆練。

對於累積3千小時的意義。陳岫韵說，最大的收獲是不斷學習，因為農會提供的各類課程讓她越做越充實，「人就不會老化，我不敢說不會失智，但至少可以延緩」。她形容志工生活帶來凝聚力，也讓每天都更有精神與方向，「如果我不再當志工，我覺得生活會變得很無趣」。

新北市農業局今（11）日在三重表揚近500位志工。（記者羅國嘉攝）

