為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長榮航義助！金城武樹颱風後「內傷」 日本樹醫跨海救治

    2025/12/11 14:51 記者劉人瑋／台東報導
    大安森林公園之友基金會的先遣人員勘查金城武樹狀況。（民眾提供）

    大安森林公園之友基金會的先遣人員勘查金城武樹狀況。（民眾提供）

    每到颱風天都會受到關注的台東「金城武樹」健康出狀況，雖在颱風天當下並未有明顯問題，但如今傳出枝幹斷裂，當地民眾也發現其根系隆起，村長緊急向鄉公所求助並聯繫曾認養該樹的長榮航空，目前2日籍專家坐上該公司的飛機趕到池上進行救治。

    金城武樹在長榮航空的形象廣告後爆紅，迄今仍是池上鄉的「招財樹」，每年都吸引數以萬計的遊客到此散步、騎車並與樹打卡合照，因此每到颱風天，將樹身以繩索、鋼索固定已成公所例行公事。

    日前民眾發現「金城武樹」樹身已有枯槁模樣，由於樹在2014年7月23日麥德姆颱風侵台時，不敵強風倒下，當時日本樹醫山下得男花費許多時間與精力才將其救回，樹木健康出現狀況也讓當地人心有餘悸，當地村長魏榮增除了立即向外求援，又向公所申請水車幫樹木補水。

    再者，雖長榮航空認養金城武樹的契約在2023年到期，但一聽金城武樹有難，也是慎重以待，這一次負責2位日本專家的機票費，更提供來回的商務艙給日本專家。昨天已有大安森林公園之友基金會的先遣人員到場查看，今會再有日本專家等後續到場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播