長榮航義助！金城武樹颱風後「內傷」 日本樹醫跨海救治

大安森林公園之友基金會的先遣人員勘查金城武樹狀況。（民眾提供）

每到颱風天都會受到關注的台東「金城武樹」健康出狀況，雖在颱風天當下並未有明顯問題，但如今傳出枝幹斷裂，當地民眾也發現其根系隆起，村長緊急向鄉公所求助並聯繫曾認養該樹的長榮航空，目前2日籍專家坐上該公司的飛機趕到池上進行救治。

金城武樹在長榮航空的形象廣告後爆紅，迄今仍是池上鄉的「招財樹」，每年都吸引數以萬計的遊客到此散步、騎車並與樹打卡合照，因此每到颱風天，將樹身以繩索、鋼索固定已成公所例行公事。

日前民眾發現「金城武樹」樹身已有枯槁模樣，由於樹在2014年7月23日麥德姆颱風侵台時，不敵強風倒下，當時日本樹醫山下得男花費許多時間與精力才將其救回，樹木健康出現狀況也讓當地人心有餘悸，當地村長魏榮增除了立即向外求援，又向公所申請水車幫樹木補水。

再者，雖長榮航空認養金城武樹的契約在2023年到期，但一聽金城武樹有難，也是慎重以待，這一次負責2位日本專家的機票費，更提供來回的商務艙給日本專家。昨天已有大安森林公園之友基金會的先遣人員到場查看，今會再有日本專家等後續到場。

