    生活

    新北歡樂耶誕城12/13、12/14演唱會 市民廣場周邊將交管

    2025/12/11 14:43 記者黃子暘／新北報導
    新北市歡樂耶誕城自即日起至12月28日舉行，13、14日晚上6點至10點將在市民廣場舉辦「巨星耶誕演唱會─The Greatest Show」。（圖由新北市交通局提供）

    新北市歡樂耶誕城自即日起至12月28日舉行，13、14日晚上6點至10點將在市民廣場舉辦「巨星耶誕演唱會─The Greatest Show」，交通局安全科代理科長李淑惠表示，活動期間，市民廣場周邊的縣民大道、中山路及新站路、新府路等主要幹道，加派員警、義交疏導交通，呼籲用路人提前改道。

    李淑惠表示，活動期間針對市民廣場周邊的文化路、縣民大道、中山路、新站路、新府路等主要道路啟動交通疏導及分流機制，建議欲行經板橋市區的車輛改道環河西路、民族路及新北環快等替代動線行駛；為提升活動期間人行安全，市民廣場周邊縣民大道和新站路口、縣民大道和新府路口，及中山路和新站路口、中山路和新府路口等4處重點路口的行人專用時相，將於13、14日延長至晚上11點，並由交控中心依現場人車潮狀況，即時彈性調整號誌秒數。

    李淑惠指出，市府交通控制中心全時段監測周邊交通狀況，並結合手機信令掌握人潮變化，交通局也同步啟動交通戰情室進行巡查與即時回報，滾動調整疏導措施；提醒欲參加活動的民眾，活動期間停車不易，可多加利用台鐵、捷運、公車等大眾運輸交通工具前往。

