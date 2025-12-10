為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    提升航空氣象準確及效率 民航局新系統明年將上線

    2025/12/10 22:34 記者蔡昀容／台北報導
    交通部民用航空局與中華航空氣象協會今天（10日）舉辦氣象技術交流研討會。（民航局提供）

    交通部民用航空局與中華航空氣象協會今天（10日）舉辦氣象技術交流研討會。（民航局提供）

    航空環境越來越複雜，天氣不穩定性也提升，使航空氣象在機場作業、航路避讓及簽派決策中扮演更關鍵角色。交通部民用航空局與中華航空氣象協會主辦的氣象技術交流研討會今天（10日）舉行，飛航服務總台介紹新一代航空氣象服務系統汰新及升級案（AOAWS-RU）建置成果，明年將上線，提升我國航空氣象準確度、效率與國際接軌能力。

    民航局長何淑萍致詞指出，面對全球極端天氣頻率與強度不斷提高，國際民用航空組織（ICAO）、國際航空運輸協會（IATA）與美國聯邦航空總署（FAA）將亂流偵測、低空風切監測、航空氣象數據整合及智慧化決策支援，視為新一代航空安全管理的關鍵能力，各國也積極投資新型觀測系統、演算法與資料標準，縮短資訊時效、提升預報能力，進而支撐航空營運風險管理。民航局飛航服務總台總台長、中華航空氣象協會理事長黃麗君表示，總台及協會將持續促進產、官、學、研合作，支持國家航空氣象技術的發展。

    民航局表示，「航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫」（AOAWS-RU）將在明年上線，是以國際標準為目標、決策支援為核心的全面升級工程，透過整合雷達、觀測、模式、航空氣象產品與國際氣象資料交換架構（SWIM）與格式（IWXXM），建構更有效率、更可靠、更具彈性的航空氣象服務架構，以支援航空公司、機場、運控與飛航服務單位的即時判斷。

    這次研討會以航空氣象科技新趨勢為核心，邀集運安會、軍方、航空公司、產業界與學術界等百餘名專家參與，探討「桃園機場新一代低空風切監測規劃」、「亂流觀測與預報技術」及「下一代航空氣象系統發展」等重要議題。

    台灣整合防災工程公司總監賈新興分享桃園機場新一代低空風切監測系統的可行規劃方向，說明因應第三跑道興建及既有設備遷移需求，新系統可考量採國際先進多重觀測來源的組合，運用新氣象都普勒雷達結合光達技術，提升不同天氣條件下的偵測能力，確保起降安全。台大大氣系教授林博雄團隊則分享其與航空公司合作的亂流觀測研究，透過蒐集實際航班資料，了解區域亂流特性，作為提升預報能力的參考基礎。

    飛航服務總台介紹新一代航空氣象服務系統汰新及升級案（AOAWS-RU）建置成果，包括：採用美國國家大氣研究中心（NCAR）發展的最新高解析度預報模式、新增衛星及雷達資料，提供更精準的亂流、積冰、雷雨預報，建置互動式航空氣象服務網，並完備ICAO推動的SWIM/IWXXM國際交換能力。系統將於明年正式上線，提升我國航空氣象服務的準確度、效率與國際接軌能力。

