    金門「小巨蛋」改制運動發展中心 副縣長：將落實推進3大任務

    2025/12/10 22:39 記者吳正庭／金門報導
    「金門縣運動發展中心」掛牌，舞獅開場表演太熱情，副縣長李文良送上紅包得先向獅頭「打招呼」。（記者吳正庭攝）

    金門縣立體育場今天改制為「金門縣運動發展中心」，副縣長李文良說，將在全民運動、競技運動、運動產業方面，去努力落實、推進這很重要的3大任務。

    運動部政務次長鄭世忠表示，很期待金門未來有機會成立相關運動局處，跟運動部合作，運動部也一定會跟金門縣政府一起推動全民運動，不管在設施還是結合觀光文化，可以讓更多的國際賽事、全民運動在金門舉辦。他承諾，金門如果有任何需要運動部服務的地方或資源，一定會大力支持。

    李文良指出，縣府大概在7年前就在思考、也針對運動發展中心有些想法，並曾經前往很早就成立運動發展中心的屏東縣政府取經、學習，經過多年努力，剛好跟上中央的腳步，成立了運動發展中心。

    他說，縣府未來會努力將運動發展中心提升到一級單位的運動局、處，可直接跟中央接軌；在還沒成立運動局處時，希望在全民運動、競技運動，甚至運動產業3個區塊，未來努力去落實、推進很重要的3大任務。

    金門縣體育會理事長歐陽儀雄強調，相信運動發展中心一定可以帶動金門的全民體育，讓每個縣民有更健康的體魄。

    金門縣立體育場是金門的「小巨蛋」，承辦全縣重要室內體育競賽及活動，「改制」後首位金門運動發展中心主任仍由「場長」王志仁擔任，因應業務增加，組織編修後人員也增加，展現新氣象。

    行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、運動部政務次長鄭世忠、副縣長李文良、縣體育會理事長歐陽儀雄、副理事長唐麗輝、蔡其雍等人均出席見證。

    「金門縣運動發展中心」掛牌，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右4）、運動部政務次長鄭世忠（右6）、金門縣副縣長李文良（右7）、縣體育會理事長歐陽儀雄、運動發展中心主任王志仁（右7）等人參加揭牌典禮，並作勢起跑。（記者吳正庭攝）

