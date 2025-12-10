為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化明年16所國中小總量管制 「等一個人公車」學校首次入榜

    2025/12/10 23:02 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市彰興國中超人氣，多年來都是總量管制學校。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市彰興國中超人氣，多年來都是總量管制學校。（資料照，記者劉曉欣攝）

    確定了！彰化縣教育處公布2026年國中小新生管制名單，共有16學校在115學年度要進行總量管制，其中，首次入榜的是全縣最西邊的偏鄉小校「芳苑國中」，今年以「等一個人公車」故事感動全台，也讓今年招生寫下38年新高，但因為教室不足，完全無法增班！

    教育處公布115學年度新生總量管制名單，在國中部分有5所，分別為彰興、彰泰、信義國中小（國中部）、竹塘、芳苑。在國小部分有12所，分別為彰化市大成、信義國中小（國小部）；員林市員東、育英；和美鎮和仁與和東；鹿港鎮鹿東，溪湖鎮湖北，北斗鎮螺陽、秀水鄉明正、永靖鄉永靖、伸港鄉大同國小。

    教育處表示，新學年編班人數不變，國小普通班每班為28人，國中普通班每班29人。

    芳苑國中校長黃天助指出，今年增班到4班，創下38年新高，由於畢業班為3班，該校只有一棟加上活動中心，完全沒辦法增班。因此，明年將招收3班，也就是87位新生。

    除了芳苑國中是偏鄉學校，位於全縣最南端的竹塘國中也是偏鄉學校。竹塘國中校長黃仲平指出，由於校園在進行工程，因此，畢業班有8班，明年新生只能招收7班，也就是203位學生。

    超人氣的彰化市彰興國中、彰泰國中仍在總量管制名單，彰興國中將招收17班普通班，1班體育班；而彰泰國中招收19班普通班，1班體育班。彰泰國中校長吳麗月表示，彰泰國中已經沒有空教室，完全沒辦法增班。

    彰化縣竹塘國中是全縣最南端國中，明年第三度列入總量管制名單學校。（資料照，記者陳冠備攝）

    彰化縣竹塘國中是全縣最南端國中，明年第三度列入總量管制名單學校。（資料照，記者陳冠備攝）

    彰化縣芳苑國中首次進入新生總量管制名單。（黃天助提供）

    彰化縣芳苑國中首次進入新生總量管制名單。（黃天助提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播