週四中南部溫差大 北部、東北部午後轉涼防短暫雨

週四中南部溫差仍大，下午起東北季風稍增強，北部、東北部及東部地區轉局部短暫雨。（資料照）

週四（11日）各地氣溫回升，中南部雲量較少，白天可達27到29度，日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物，以免著涼。下午起東北季風稍增強，午後北部、東北部及東部地區轉為局部短暫雨。

中央氣象署預報，週四台灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區轉為有局部短暫雨天氣，其他地區多雲到晴。

溫度方面，週下午起東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，預測各地低溫約16至20度，北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，白天高溫可達27至29度；離島天氣，澎湖晴時多雲20至22度，金門晴時多雲16至23度，馬祖晴時多雲16至20度。不過，西半部地區及金、馬清晨易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意安全及航班資訊；東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請多加留意；浴海地區也要注意強風。

天氣風險指出，這波東北季風強度雖不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，週五、週六若有需要到山區，請留意雨時視線與路況，注意安全。週六、日另一波東北季風增強，週日起更伴隨顯著乾冷空氣移入，迎風面北、東部降雨可望減緩，漸轉晴或多雲，但各地明顯轉冷，北部到東部有機會下探到12-14度，中南部也有13-15度低溫可能，有機會成為入冬以來首波大陸冷氣團。

紫外線指數方面，週四全台縣市都是「中量級」。

空氣品質方面，週四清晨到上午西半部風速仍弱，午後環境風場轉為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，北部及東半部高溫約24至26度，中南白天高溫可達27至29度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週四全台縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

