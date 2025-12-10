左鎮光榮實小赴日交流「壓歲錢+普發1萬」旅費仍不夠 企業霸氣贊助

左鎮光榮實小的孩子要前往日本進行國際交流，發揚在地的化石特色，但旅費不足，新化街役場文創公司全力捐助，為孩子圓夢。（記者吳俊鋒攝）

國內首例結合化石園區的台南左鎮光榮實驗小學，雖然位處偏遠，卻以國際指標「有孔蟲」為主題發展特色課程，遠近馳名，校方規劃赴日本滋賀的琵琶湖博物館等地深度教育交流，但努力存壓歲錢，再加上普發現金，旅費仍不夠，新化街役場文創公司董事長郭秋伶今天一口氣捐助20萬元，補足款項，成功幫孩子圓夢。

街役場古蹟餐廳今天舉辦「化石閃耀圓夢」捐贈儀式，支持光榮實小學生前進日本，郭秋伶指出，適逢15週年慶，得知學校國際交流計畫的經費明顯不足，加上左鎮偏遠，能夠獲得挹注的資源也會比較少，因此全力協助，拋磚引玉，喚起大家對偏區教育的重視，一起將地方特色推上國際舞台。

光榮實小校長蔡坤良說，長期以來，左鎮出土化石的研究，日本學者團隊貢獻卓著，預計帶10名6年級的孩子前往滋賀，展開館際、課程與學生等3大面向的深度交流，拓展國際視野、增進國際友誼。

蔡坤良說，國際交流圓夢計畫包含參觀琵琶湖博物館，認識當地的珍稀魚類，並走訪滋賀一帶的國小，體驗IBL（探究式學習）的創新教育模式，透過化石特色課程，帶著左鎮最在地的力量，迎向世界舞台，希望雙方能建立持續性的合作關係，行程5天4夜，預計明年6月出發。

蔡坤良提到，每人旅費預估約3.5萬元，鼓勵小朋友存壓歲錢5000元，加上普發現金1萬元，學生自備1.5萬元，合計旅費仍有20萬元的短差，校方尋求贊助，郭秋伶慷慨解囊，一圓孩子們的出國夢，感謝她對偏鄉教育的大力支持。

蔡坤良說，此行除了要將化石特色課程帶到日本交流，校方還配合地方產業發展的竹編課程，學生已著手準備自製手工紀念品，要送給當地學生，期待孩子們能「打成一片」，感受彼此的課程優點。

光榮實小注重孩子的才藝發展，將前往日本進行國際交流，發揚左鎮的化石特色課程。（記者吳俊鋒攝）

