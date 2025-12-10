台版普羅旺斯！彰化芬園仙草花「紫爆」 5天吸3千人造訪

芬園仙草花「紫爆」超浪漫。（米諾斯提供）

中部也有台版普羅旺斯！適逢仙草花盛開季節，彰化縣芬園鄉溪尾福德祠後方7分地面積的仙草花大爆發，紫色花海「紫爆」超吸睛，日前本報披露後，吸引大批遊客前來打卡拍照，直呼像極了薰衣草美景超療癒。生態攝影師米諾斯說，本月6日至10日粗估有超過3千人前來賞花，尤以周末假日更是人潮大爆滿，中部人來芬園賞仙草花交通方便，不必大老遠去桃竹苗看仙草花；仙草田預計明年1月採收，賞花期還有20多天，民眾可得把握機會。

米諾斯說，每年12月中旬到1月初是仙草花盛開季節，紫色仙草花海「紫爆」，像極了薰衣草美景，只是芬園鄉仙草祕境未廣為宣傳，但內行人每年此時都會拍照打卡。

不過有民眾說，本月初在芬園鄉仙草花報大爆發消息被披露後，連日來吸引爆滿遊客前來賞花拍照，甚至6、7日連續兩天的周末假日更是都吸引上千人前來，衍生出停車亂象，所幸大家都很守秩序的在花田周邊拍照，並未踩踏造成作物受損。

米諾斯說，仙草採收後需要先經過曬乾，貯藏半年以上，產生特殊香氣及凝膠力，再製作成仙草茶、仙草凍販售。芬園鄉的仙草花海可持續到明年1月初，目前正是最美的時候，不過民眾來拍照可得注意不要踩進仙草田，以免破壞園主辛苦栽植的仙草。

芬園仙草花「紫爆」5天吸引大批遊客造訪。（民眾提供）

芬園仙草花大爆發，紫色像極了薰衣草。（米諾斯提供）

芬園溪尾福德祠後方仙草花大爆發，紫色花海超壯觀。（米諾斯提供）

芬園溪尾福德祠後方仙草花大爆發，吸引大批遊客賞花。（民眾提供）

