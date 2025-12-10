紅羅垃圾場燒不停 澎湖縣議員蘇育德建議從源頭改善

紅羅垃圾場屢次大火，消防弟兄疲於奔命。（記者劉禹慶攝）

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場燒不停，引爆民怨，澎湖縣議會定期會今（10）日閉幕，縣議員蘇育德再次表達，希望垃圾場焚燒問題能由源頭改善起；環保局長蔡淇賢允諾研議改善。

湖西鄉紅羅村垃圾場今年多次起火燃燒，起火主因多方指向垃圾量過大、堆積過深，又未落實分類，廚餘等易燃物引發火警，在冬季東北季風助長下燃燒更劇烈，嚴重影響環境衛生與民眾健康；3年來已發生18次大小火警。

蘇育德指出，雖然澎湖縣政府已承諾加速焚化爐興建規畫，但過去外運就曾因為分類不確實導致垃圾被拒燒退件。若未來焚化爐落興建完畢，分類不良也會造成焚化爐使用年限縮短毀損。澎湖在統計資料中呈現，分類是全國倒數第5名，

全國第1名是同樣為離島的金門。可以參考金門破袋檢查輔導，從源頭解決。

環保局長蔡淇賢答詢，將與各鄉市公所清潔隊積極研議，建立垃圾分類及強制破袋檢查機制，以減少垃圾場焚燒事件再度發生。

蘇育德最後強調，垃圾問題攸關全民健康與居住品質，也是大家共同的事，澎湖縣政府與鄉市公所應攜手合作，建請澎湖縣政府盡速和鄉市公所協議，切勿放任垃圾場繼續發生火災，避免民怨積深，抗爭事件頻傳。

