師生挽袖齊種樹 營造太平第一座校園生態樹島

台中太平過去有150多種的原生樹種，但隨著開發森林逐漸消失、破碎化，為了將森林重新連接起來，維持生物多樣性，台中市政府教育局和台灣山林復育協會推動「校園生態樹島建置計畫」，太平區建平國小100多位師生，今天一起在校園種下野牡丹、金毛杜鵑、庭梅等40多種台中原生樹種，希望在大家照顧下，營造出太平區第一座「校園生態樹島」。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪表示，太平過去有多達150多種的原生樹種，但因為開發讓森林破碎化，形成「孤島效應」，讓一些樹種和野生動物逐漸消失，希望透過「校園生態樹島」的推動，從台中一座一座校園中的「小森林」、「微森林」，將台中從山區到海岸線的森林重新串連起來。

今天在台灣山林復育協會帶領下，100多位師生一起種下包括野牡丹、金毛杜鵑、庭梅、大青等42種，共100棵的台中原生樹種，希望在師生一起照顧下，能成為校園的小森林，一起保留、復育台中的原生樹種。

太平區建平國小校長彭怡文表示，學校是一所以永續、閱讀、愛與關懷陪伴孩子成長的學校。強調「樹木以根系擁抱大地，閱讀以文字滋養靈魂，而教師如潤物無聲的春雨，陪伴孩子在理解與善意的土壤中茁壯成林。」期盼這座由孩子親手種下的生態樹島，不僅為校園帶來更多綠意，也成為孩子觀察生命、學習尊重自然的最佳場域。

4年級的林佳語說，這是第一次參與植樹，希望這些樹苗都可以順利長大，吸引昆蟲、鳥類來棲息；江語芹也說，希望這些樹苗未來可以長成一片小森林，更期待10年後可以回來看看自己親手種下的樹苗長大的樣子。

