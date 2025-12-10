張善政：學校垃圾費隨袋徵收 不會讓家長多花一塊錢

桃園市長張善政主持市政會議時提到，學校實施垃圾費隨袋徵收，絕對不會讓家長多花一塊錢。（記者謝武雄攝）

桃園市將於明年起針對機關、學校、公有市場實施垃圾費「隨袋徵收」政策，並於12月開始試辦，由於不少民眾以為要全面實施，反彈聲浪甚大；市長張善政今主持市政會議時強調，目前僅啟動非家戶隨袋徵收政策，對於各界關心是否會增加家長的支出，張善政則強調「絕不讓家長多花一塊錢」，學校把省下的費用拿來購買垃圾袋，若仍有不足，將由教育局補助。

張善政表示，目前垃圾處理費是隨水費徵收，每度3.7元，垃圾費實施隨袋徵收後，垃圾處理費會退給學校，學校把省下的垃圾處理費拿來購買垃圾袋，若仍有不足的情形，將由教育局補助，對於家長關心學校購入垃圾袋是否會增加家長的支出，張善政則強調「絕不讓家長多花一塊錢」。

張善政表示，根據統計，桃園人平均每天產生0.6公斤的垃圾，遠高於新北的0.45公斤；而在「垃圾妥善處理率」方面，桃園去年只有92.98％，是六都最低，因此市府在垃圾處理上面臨越來越大的壓力。

張善政提到，為了協助第一線更順利推動，環保局上週到各校舉辦說明會，並且成立Line官方社群由專人回覆，讓各校、機關與市場如有執行上的問題，都能即時獲得解答，下週起環保局也會再派員到各校，了解實行狀況，陪伴大家一起把流程調整到位。

張善政也坦承，在政策實行的過程中，市府確實面臨壓力，目前垃圾處理費是隨水費徵收，但不能忠實反映使用者付費的精神，這是桃園人均垃圾量遠高於新北原因，垃圾量如果一直增加，未來處理成本只會越來越高；採用隨袋徵收後，每公斤處理費大約會落在1.29元，是目前最省成本、最公平方式，對的事情，市府會堅持做下去，希望透過這個做法，一起把桃園的環境顧得更好。

