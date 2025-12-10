處理費飆15倍！高市大寮國小工程土方堆校園 林欽榮提2方案解決

高雄市議員邱于軒（右）認為大寮國小跑道工程廢土應優先處理，副市長林欽榮答詢，會請工務局、教育局再討論。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱于軒今表示，大寮國小跑道工程土方處理費原估價4.5萬元，受土石方事件影響飆漲到68萬元，廠商一度不願處理，教育局介入才恢復進行；副市長林欽榮答詢表示，大概有2個方向可評估處理可能，會請工務局、教育局再討論。

高市議會今進行廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為專案報告，副市長林欽榮率工務、環保、水利、經發、農業、交通、法制等局處首長列席報告與備詢。

市議員邱于軒提到，大寮國小跑道工程挖出一堆廢土、約321.75公噸，數量未達公共工程土石方進場標準，廠商原估價剩餘土石量處理費約4.5萬元，但受到土石方事件影響，處理費調整到每月2100元，此案處理費飆升到68萬元（15倍），導致廠商一度不敢處理，土石堆在校園裡很久，部分學校也遭遇類似情況，建議設置公立土方場。

林欽榮答詢指出，大致有兩個方向可評估處理，一是針對類似個案放寬進場標準，第二是在附近找找看有無公有地、可暫時堆置這些土石方，後續會請教育局、工務局討論。

