944人搶、108人上 南市資優鑑定開跑 英語資優班再爆增3校

南市114學年度資優生家長親職講座暨115學年度資優鑑定說明會。

南市115學年度國中資優鑑定正式開跑！去年共有944人次報名、108位通過，約1成通過率，也讓今年鑑定備受家長關注。這次包含國中一般智能、數理、英語文學術性向資優鑑定，以及未足學齡兒童提前入學鑑定同步啟動。特別的是，今年再增設3所國中英語文資優班，報名時間自12月20日上午9時到12月30日下午4時止，教育局也歡迎符合資格的學生踴躍挑戰。

台南市多年深耕資優教育，新東國中的一般智能資優班、建興國中的數理資優班都相當成熟；自114學年度首次開辦英語文資優鑑定後，家長與學生反應很好。為滿足學習需求，115學年度再新增南新、永康、崇明3所國中開設英語文資優班，讓語文潛能亮眼的孩子有更到位、更適性的發展空間。

南市教育局強調，人才培育是城市前進的重要根基。114學年度已先新增4所國小一般智能資優班，今年再把量能往國中端擴充，持續提升南市資優教育的服務能量，讓更多孩子能在對的環境找到自己的舞台。

教育局長鄭新輝表示，教育局每年固定辦理資優鑑定，就是希望能發掘不同領域的潛力學生，再提供更符合需求的學習支持。自113學年度起，學術性向鑑定不只有數理，還新增英語文類，讓在語文表現上有亮點的孩子，可以透過專班課程獲得更完整的培育。

南市資賦優異教育資源中心也提醒，家長若有意願讓孩子報名，可先詳閱資優鑑定安置計畫的期程與規範；也能參考計畫中的「觀察推薦表」，更清楚了解孩子特質，幫助釐清對資優的迷思與困惑。所有表件與資訊，都能在資優教育資源中心網站（https://gerc.tn.edu.tw/）查詢與下載。

