為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農業部推ESG專案 吸逾60家企業參與

    2025/12/10 12:51 記者楊媛婷／台北報導
    無印良品的ESG專案包含和台中大人物農產運銷合作社契作黃豆，並推出相關商品。（記者楊媛婷攝）

    無印良品的ESG專案包含和台中大人物農產運銷合作社契作黃豆，並推出相關商品。（記者楊媛婷攝）

    許多企業投入永續發展，但難找到合作標的，農業部永續司推「農業永續ESG媒合平台」，為超過60家企業和農業團體投入永續牽紅線合作，包含合作金庫推守護黑琵方案，協助救治黑面琵鷺，還有無印良品契作大豆並推出豆奶產品，還成為門市帶路雞。

    隨金管會規定上市櫃企業2025年起須在財報揭露ESG永續資訊，民間對ESG專案合作需求增加，農業部近年推農業永續ESG STORE，為有需求的企業量身打造ESG農業專案，目前已有超過60家企業參與，農業部今舉行頒獎典禮感謝參與企業，農業部主秘林家榮表示，當初建立ESG STORE初衷就是希望建立開放參與機制，讓一線農民、在地農業團體、企業等都可以在平台找到著力點，為台灣農業永續盡心力。

    合庫選擇投入守護黑琵計畫，合庫金控行政處處長張聰益表示，該公司不僅直播黑面琵鷺來台過冬的盛況，今年也和農業部生多所簽署合作備忘錄協助救治黑琵，近期就有1隻黑琵痊癒，目前還在野放訓練中，該隻黑琵被取名為合庫一號衛星，若順利野放就彷彿衛星順利升空。

    無印良品則是和台中大人物合作社合作契作黃豆，並推出黃豆相關商品如豆奶等，無印良品表示，一開始豆奶僅在單一門市販售，隨產品受到歡迎，商品已鋪貨到全台無印的良品市場，該產品更成為門市的帶路雞，每年銷售額都成長1成以上，也推出更多產品如醬油、響鈴捲等。

    誠美科技材料企業則是選擇在員工餐中引進有海洋之心標章的水產品，每週至少供應一次標章水產品，新光人壽、安達人壽則各自與宜蘭、南投當地的青農與稻農契作稻米、香糯米，這些生產的稻米不僅成為這些企業的絕佳伴手禮，企業也讓員工實際走訪稻田，親近土地。

    農業部永續司司長莊老達表示，農業永續ESG專案參與企業投入的金額從數萬元到千萬元規模都有，但最重要的是透過公私協力方式一起守護台灣農業與土地。

    新光人壽和宜蘭青農契作稻米，用實際行動支持青農。（記者楊媛婷攝）

    新光人壽和宜蘭青農契作稻米，用實際行動支持青農。（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播