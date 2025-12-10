今短暫回暖放晴 天氣粉專：明起北部、東部再轉濕涼

天氣風險指出，今天短暫回暖放晴，明起北部、東部再轉為有雨天氣。（資料照）

中央氣象署預報，今天（10日）西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區偶有零星短暫雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天短暫回暖，明天（11日）北部至東部再轉為有雨天氣；週末有機會迎來入冬首波冷氣團。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天處於東北季風減弱的空檔，各地一早都是晴時多雲的好天氣，雖說受輻射冷卻影響，清晨各縣市局部最低溫仍有12至14度，但白天回暖速度快、體感轉舒適。

林孝儒說，週四（11日）、週五（12日）新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度，又回到濕涼天氣。

林孝儒稱，這波東北季風強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。中南部影響較小，普遍維持晴時多雲，僅日夜溫差較大。

林孝儒指出，週末接續另一波東北季風增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴至多雲天氣；不過下週日（14日）起，伴隨顯著的乾冷空氣移入，迎風北部、東部降雨可望減緩，漸轉晴或多雲較穩定的天氣。

林孝儒分析，下週日輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。目前預測北部至東部低溫有機會下探12至14度，中南部也可能有13至15度低溫，有望成為入冬以來首波大陸冷氣團。目前預報持續顯示週末轉冷趨勢明顯，僅強度仍有不確定性。

