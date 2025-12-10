為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今短暫回暖放晴 天氣粉專：明起北部、東部再轉濕涼

    2025/12/10 09:21 即時新聞／綜合報導
    天氣風險指出，今天短暫回暖放晴，明起北部、東部再轉為有雨天氣。（資料照）

    天氣風險指出，今天短暫回暖放晴，明起北部、東部再轉為有雨天氣。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（10日）西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區偶有零星短暫雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天短暫回暖，明天（11日）北部至東部再轉為有雨天氣；週末有機會迎來入冬首波冷氣團。

    天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天處於東北季風減弱的空檔，各地一早都是晴時多雲的好天氣，雖說受輻射冷卻影響，清晨各縣市局部最低溫仍有12至14度，但白天回暖速度快、體感轉舒適。

    林孝儒說，週四（11日）、週五（12日）新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度，又回到濕涼天氣。

    林孝儒稱，這波東北季風強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。中南部影響較小，普遍維持晴時多雲，僅日夜溫差較大。

    林孝儒指出，週末接續另一波東北季風增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴至多雲天氣；不過下週日（14日）起，伴隨顯著的乾冷空氣移入，迎風北部、東部降雨可望減緩，漸轉晴或多雲較穩定的天氣。

    林孝儒分析，下週日輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。目前預測北部至東部低溫有機會下探12至14度，中南部也可能有13至15度低溫，有望成為入冬以來首波大陸冷氣團。目前預報持續顯示週末轉冷趨勢明顯，僅強度仍有不確定性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播