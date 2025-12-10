為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國童軍服務日邁入第6年 桃園4校與鳥會合作救傷野生動物

    2025/12/10 09:09 記者林曉雲／台北報導
    桃園市4所高中童軍與桃園市野鳥學會，在全國童軍服務日，共同參與野生動物救傷服務。（圖由桃園市野鳥學會提供）

    桃園市4所高中童軍與桃園市野鳥學會，在全國童軍服務日，共同參與野生動物救傷服務。（圖由桃園市野鳥學會提供）

    2025全國童軍服務日邁入第6年，近日於全國展開，武陵高中、桃園高中、中壢高中及北科附工四校童軍聯團與桃園市野鳥學會合作，於野生動物救傷醫院推動環境服務與永續教育體驗。童軍們不僅參與清潔與整理作業，更透過獸醫師專業講解，深入了解野生動物救援流程、人為環境造成的傷害以及生態保育的重要性，展現青年投入自然保育的行動力。

    全國童軍服務日今年進入第6年，全國童軍在同一天共同投入公益行動，強化服務精神的凝聚力。今年桃園市高中四校行義蘭姐童軍聯團特別與桃園市野鳥學會合作，讓孩子們走進野生動物救傷醫院，從實際觀察與操作中理解保育單位的辛勞，並學習正確面對受傷野生動物的方式，藉由與NPO（非營利組織）合作，學生能接觸真實的環境議題，使服務不僅停留在「付出」，更延伸至「理解與反思」。

    童軍們分組協助鳥籠清潔、環境維護與物資整理，獸醫師也帶領童軍們了解收容動物的救治流程、人為環境造成的傷害、誤餵食的危害等議題，讓學生對野生動物保育有更全面認識。

    桃園高中學生洪莛筑表示，他第一次踏入野生動物救傷單位，讓她很震撼，但也很感動，透過獸醫師講解，她了解遇到受傷動物的正確處置方式，聽到動物因人類設施或錯誤餵食而不治，真的很難過，希望未來全民能提升保育意識，讓野生動物不再無辜受害。

    武陵高中學生許寶月說，原以為清理鳥籠只是簡單工作，沒想到大型籠舍需要很花力氣和耐心，使用高壓水槍清潔殘渣與排遺是全新的挑戰，也讓她意識到維持救傷醫院環境的困難度，獸醫師分享台灣黑熊案例，讓她理解生態議題不只有對錯，更需要理解不同族群的立場，找到平衡比決定誰對誰錯更重要。

    北科附工學生楊承勳說，原來遇到受傷動物不能直接碰觸，必須用正確方式處理才不會造成二度傷害，在清潔鳥籠時，他深刻體會到救傷工作的繁瑣，認為是非常特別的體驗，未來若有機會希望能再次參加。

    桃園市野鳥學會主任醫師郭昱德表示，與童軍團的合作，讓更多青年看見保育工作的真實樣貌，也能讓服務學習更具深度，未來學會將持續推動野生動物教育課程、救傷醫院參訪與志願服務合作，希望吸引更多青年加入保育行列，共同守護台灣的生態環境。

    童軍首次操作高壓水槍協助清洗鳥舍環境。（圖由桃園市野鳥學會提供）

    童軍首次操作高壓水槍協助清洗鳥舍環境。（圖由桃園市野鳥學會提供）

    童軍分組清潔大型活動籠。（圖由桃園市野鳥學會提供）

    童軍分組清潔大型活動籠。（圖由桃園市野鳥學會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播