    首頁 > 生活

    農地未農用 違規紀錄將影響免徵土地增值稅資格

    2025/12/10 09:23 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府稅務局提醒，民眾若收到農地違規的輔導函或裁處書，請務必於期限內改善恢復農用，以免影響未來農地移轉時的稅務權益。（記者廖雪茹攝）

    新竹地區有民眾出售農地，雖已取得「農業用地作農業使用證明書」，最終卻無法適用不課徵土地增值稅；新竹縣政府稅務局對此表示，若有發生農地違規的兩種情形之一，將不適用這項優惠。

    稅務局表示，依據土地稅法規定，若民眾當初取得農地時核准「不課徵土地增值稅」，該筆土地即需維持農用。若持有期間曾被有關機關查獲未作農業使用（如鋪設水泥等），且發生「未在規定期限內恢復農用」，或者「雖已在期限內恢復，但日後又再次未作農用」這兩種情形之一，未來該土地移轉時，即使當下已恢復農用並取得新的農用證明，仍將無法適用不課徵之規定。

    稅務局進一步舉例說明，王先生持有免稅農地，期間曾違規設置停車場，被限令3個月內改善。如果王先生當時忙碌忘記在期限內恢復，或是雖然恢復了，卻在之後又第二次被發現未作農用，這兩種情況都會留下紀錄。當王先生今年想出售農地時，即便他在出售前取得農用證明，仍因過去的違規紀錄而無法適用不課徵規定，必須繳納土地增值稅。

    因此稅務局提醒，民眾若收到農地違規的輔導函或裁處書，請務必於期限內改善恢復農用，並切記避免再次違規，以免影響未來農地移轉時的稅務權益。諮詢電話：竹北總局 （03）5518141，竹東分局（03）5969663，或可撥打 0800-000321 。#

