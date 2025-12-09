為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北消保官抽查轄內玩具租賃業者 告知業者毀壞依原價全額賠償不合理

    2025/12/09 10:34 記者翁聿煌／新北報導
    新北市消保官前往玩具租賃業者行政調查。（新北市消保官辦公室提供）

    市場上玩具琳瑯滿目，可是孩子往往新玩具玩個幾天就膩了，租賃玩具儼然成為家長經濟上的新選擇；但日前曾有發生出租玩具，發生玩具毀損缺件後被求償高額賠償金情形，新北市法制局為保障消費者在玩具及桌遊租賃服務權益，並確保流通玩具商品的安全性，指派消費者保護官會同經濟發展局人員，針對新北市玩具及桌遊商品販售與租賃業者行政調查，維護消費者權益。

    消保官鍾佳儒表示，消保官於11至12月間，針對新北市9家玩具及桌遊相關業者進行聯合稽查，查核結果發現，許多業者陳列販售的玩具或桌遊商品標示不符合規定，包括未標示使用方法或注意事項、警告標示、進口商名稱、地址、電話、國外製造商名稱或原產地等重要資訊，經濟發展局已要求限期改善。

    他指出，在玩具及桌遊租賃服務方面，這次調查的8家有提供租賃服務的業者中，發現部分業者的定型化契約條款中，針對玩具毀損滅失情形，訂有要求消費者依「原定價賠償」的規定，但租賃物若發生毀損，消費者應賠償的金額應考量玩具的折舊。

    經消保官表達立場後，多數業者均表示，未來只有在嚴重毀損時，會依折舊價格計算重置費用，或僅向消費者收取維修費用，而非直接要求消費者支付商品原定價，保障消費者權益。

    消保官提醒，家長或消費者在租賃玩具或桌遊時，務必詳細審閱定型化契約條款，尤其注意租賃期間、逾期歸還和毀壞賠償的罰則，如遇到任何玩具租賃服務相關消費問題，亦可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

    新北市消保官前往玩具租賃業者行政調查。（新北市消保官辦公室提供）

