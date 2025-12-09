週日冷空氣襲台「直逼冷氣團」 氣象專家：有冬天的感覺

林得恩指出，下週日首波大陸冷氣團或將襲台，當天晚間至下週一清晨氣溫最低。（圖擷自林老師氣象站臉書）

今天（9日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨發生機率。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天下半天降雨趨緩，南部地區日夜溫差大；下週日（14日）首波大陸冷氣團或將襲台，當天晚間至下週一（15日）清晨氣溫最低，「愈來愈有冬天的感覺！」

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天天氣持續受東北季風增強影響，且環境水氣偏多，迎風面桃園以北、東北部及東半部地區雲量偏多，並有局部短暫陣雨。

林得恩說，尤其是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區今天降雨最為持續、顯著，有局部大雨發生機會。目前預估，雨勢較集中在今天上半天，下雨的時間也較長；下半天則會逐漸趨緩並減弱。

林得恩表示，至於溫度方面，今天北台灣整天18至23度，南部地區低溫16至19度、高溫26至29度之間。

林得恩分析，下一波降溫更劇烈，預估下週日（14日）清晨開始，北方冷空氣直驅南下，強度直逼今年首波大陸冷氣團等級；其中，下週日晚間至週一（15日）清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫有機會下探至攝氏10度或以下。

