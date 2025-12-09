高雄蛋黃區的國家級「秘境」 洲仔濕地邀市民「慢遊」

水雉在洲仔濕地水域飛翔。（公園處提供）

高市公園處攜手台灣濕地保護聯盟，12月21日在左營區洲仔濕地公園舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」，以「慢遊」為主題，帶領市民認識高雄左營自然秘境。

公園處說明，洲仔濕地為高雄市中心內、極具代表性的國家級重要濕地，擁有豐富鳥類與濕地生態，也是位處市中心少見的自然場域，同時通過濕地標章與環境教育場域認證，是候鳥遷徙的重要停棲點。

請繼續往下閱讀...

公園處表示，盼透過這次活動，讓民眾放慢步伐，從濕地生態脈動到舊城的文化底蘊，都能以從容方式細細體會。

活動當天規劃生態導覽、生態紀錄片放映、蓮潭文化走讀、主題展示區、闖關集章與舞台互動等多元內容，從自然到人文一次呈現，讓大小朋友在遊逛與互動中自然學習濕地與左營舊城的知識。

活動自上午9點開幕，各項內容將依動線與安排陸續帶領民眾參與，其他環境教育展示與舞台活動也同步開放，提供民眾自在體驗的參與方式，享受悠閒且富有知性的假日時光。

公園處邀請市民與遊客於12月21日相聚洲仔濕地，慢遊自然、感受舊城文化，活動資訊請至「洲仔濕地粉絲專頁」。

在洲仔溼地現蹤的斯氏紫斑蝶，前翅背面上端有明亮的藍紫色光澤。（公園處提供）

左營蓮池潭隔壁的洲仔濕地，12/21邀市民「慢遊」。（公園處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法