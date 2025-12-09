為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄蛋黃區的國家級「秘境」 洲仔濕地邀市民「慢遊」

    2025/12/09 09:35 記者王榮祥／高雄報導
    水雉在洲仔濕地水域飛翔。（公園處提供）

    水雉在洲仔濕地水域飛翔。（公園處提供）

    高市公園處攜手台灣濕地保護聯盟，12月21日在左營區洲仔濕地公園舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」，以「慢遊」為主題，帶領市民認識高雄左營自然秘境。

    公園處說明，洲仔濕地為高雄市中心內、極具代表性的國家級重要濕地，擁有豐富鳥類與濕地生態，也是位處市中心少見的自然場域，同時通過濕地標章與環境教育場域認證，是候鳥遷徙的重要停棲點。

    公園處表示，盼透過這次活動，讓民眾放慢步伐，從濕地生態脈動到舊城的文化底蘊，都能以從容方式細細體會。

    活動當天規劃生態導覽、生態紀錄片放映、蓮潭文化走讀、主題展示區、闖關集章與舞台互動等多元內容，從自然到人文一次呈現，讓大小朋友在遊逛與互動中自然學習濕地與左營舊城的知識。

    活動自上午9點開幕，各項內容將依動線與安排陸續帶領民眾參與，其他環境教育展示與舞台活動也同步開放，提供民眾自在體驗的參與方式，享受悠閒且富有知性的假日時光。

    公園處邀請市民與遊客於12月21日相聚洲仔濕地，慢遊自然、感受舊城文化，活動資訊請至「洲仔濕地粉絲專頁」。

    在洲仔溼地現蹤的斯氏紫斑蝶，前翅背面上端有明亮的藍紫色光澤。（公園處提供）

    在洲仔溼地現蹤的斯氏紫斑蝶，前翅背面上端有明亮的藍紫色光澤。（公園處提供）

    左營蓮池潭隔壁的洲仔濕地，12/21邀市民「慢遊」。（公園處提供）

    左營蓮池潭隔壁的洲仔濕地，12/21邀市民「慢遊」。（公園處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播