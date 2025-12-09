為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北市供水備援力百分百 漏水率下降年省6成翡翠水庫蓄水量

    2025/12/09 09:00 記者何玉華／台北報導
    台北自來水事業處獲得114年國家永續發展獎肯定。（圖由台北自來水事業處提供）

    台北自來水事業處獲得114年國家永續發展獎肯定。（圖由台北自來水事業處提供）

    台北自來水事業處推動翡翠原水管工程，2024年6月20日啟用通水後，成功化解颱風、暴雨高濁度威脅，全面提升分區備援能力達到100%；今年也將達成水資源管理推動近20年的戰略目標，讓漏水率降至10%以下，每日節省約58萬公噸水量，相當於每年省下6成翡翠水庫蓄水量。

    北水處處長范煥英表示，面對氣候變遷帶來的多重挑戰，確保市民安心用水是重要責任；北水處以永續治理為核心，持續強化供水系統韌性，確保城市在極端氣候下仍能維持穩定、安全的供水服務，在行政院「114年國家永續發展獎」，經過委員會長達3個月的嚴格審查後，獲得「政府機關類」國家永續發展獎，象徵北水處在永續治理與供水品質提升上的努力獲得肯定。

    北水處說明，獲獎的關鍵在於將「韌性」與「永續」落實於具體行動。面對極端氣候威脅推動的「翡翠原水管」，成功化解暴雨高濁度威脅，並全面提升分區備援能力，目前台北市11個供水分區已達成100%備援。在水資源管理上，透過長期管網改善計畫，今年將達成推動近20年的戰略目標，讓漏水率降至10%以下，每日節省約58萬公噸水量，相當於每年省下6成翡翠水庫蓄水量。

    另一方面，深化ESG治理，北水處積極推動綠能發電與節能措施，近20年來，單位供水耗電量大幅降低約40%，並以「多重屏障」策略，結合24小時線上監控，採取比國家規範（2.0 NTU）更嚴格10倍的內控標準，全面掌握從水源到家戶的水質狀況，以最高標準落實用水安全

    北水處強調，獲得「國家永續獎」是榮耀，更是責任的延續，將持續以ESG為核心驅動力，強化供水系統韌性，確保市民享有安全、潔淨、永續的用水服務。

    透過長期管網改善計畫，114年達成漏水率降至10%以下，每日節省約58萬公噸水量，相當於每年省下6成翡翠水庫蓄水量。圖為蔣萬安（右）視察管網改善工程。（資料照，台北自來水事業處提供）

    透過長期管網改善計畫，114年達成漏水率降至10%以下，每日節省約58萬公噸水量，相當於每年省下6成翡翠水庫蓄水量。圖為蔣萬安（右）視察管網改善工程。（資料照，台北自來水事業處提供）

