    首頁 > 生活

    明起天氣好轉！ 吳德榮：首波冷氣團週末到 下探10度以下

    2025/12/09 08:54 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，今晨紅外線雲圖（左）顯示，北部、東半部低層雲籠罩；今晨雷達回波合成圖（中）顯示，降水回波在北部陸地、東半部海上；北台灣有明顯降雨（右）。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（9日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天（10日）天氣好轉，氣溫回升；週末首波冷氣團南下，下週日（14日）晚間、週一（15日）清晨及下週二（16日）清晨最冷，氣溫可望降至10度以下。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（8日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢漸減緩；北台灣整天偏涼、中南部白天舒適、早晚涼。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至週四（11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚間至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

    吳德榮稱，最新歐洲模式模擬調整後，週六（13日）白天起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增加，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、週一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱後，氣溫才回升。

    吳德榮補充，下週日晚間、週一清晨及下週二清晨氣溫降至最低，最新模擬將首次降至大陸冷氣團標準，即台北觀測站低於14度，本島平地低溫亦將挑戰10度以下。但模式仍會不斷調整，需持續觀察。

